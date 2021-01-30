نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية السعودية وخصومات فبراير عروض التوفير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية السعودية وخصومات فبراير من مهرجان التوفير 2021، حيث تقدم بنده السعودية عروض خاصة ذات اسعار تنافسية لا مثيل لها، وهذا من ضمن خصومات فبراير المميزة، والعروض تتجدد معنا بإستمرار في كل فروع هايبر بندة السعودية.

عروض بنده الاسبوعية السعودية وخصومات فبراير عروض التوفير 2021

عروض بندة السعودية هي عروض متنوعة على مختلف المنتجات، حيث نجد لدى بندة خصومات المنتجات الغذائية، وكذلك الأجهزة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية من جوالات وشاشات، والعديد من مستلزمات المنزل، واليوم نعرض لكم عروض بندة المستمرة حتى الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1442، الموافق 2 فبراير 2021.

عروض بنده الاسبوعيه

في التالي كل ما يخص عروض بنده السعودية على الخضراوات والفاكهة الطازجة المتاحة في الفروع لهذا الأسبوع:

كيلو يوسفي باكستاني بسعر 2.50 ريال سعودي.

كيلو مانجو بيروفي بسعر 6.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال للعصير مصري بسعر 2.95 ريال سعودي.

علبة تمر المدجول دبل مونتي، 500 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو افوكادو كولومبي بسعر 9.95 ريال سعودي.

خصومات بنده

كيلو فلفل أصفر أو أحمر مصري أو مغربي، بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو باذنجان مدور محلي بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو ملفوف أخضر محلي بسعر 1.25 ريال سعودي.

كيلو بطاطس محلي بسعر 1.95 ريال سعودي.

كيلو ملفوف أحمر تركي بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو فلفل أخضر محلي بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو جزر نوفا محلي بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو شمندر بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو خس رومي محلي بسعر 3.95 ريال سعودي.

عروض الجوالات هايبر بندة

السطور التالية تجدون بها اسعار عروض جوالات بندة من مختلف الماركات الشهيرة مثل ابل ايفون، وسامسونج، ولينوفو، والكاتيل، وأونور:

عروض بندة جوالات ايفون 12 برو ماكس، بسعر 5499 بدلًا من 5699 ريال سعودي.

برو ماكس، بسعر 5499 بدلًا من 5699 ريال سعودي. عروض بنده للجوالات اليوم على ابل ايفون اس اي، بسعر 1919 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

على ابل ايفون اس اي، بسعر 1919 بدلًا من 2199 ريال سعودي. جوال ابل ايفون اكس اس، بسعر 2499 بدلًا من 3509 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 71، بسعر 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 21 أس، وصل حديثًا بسعر 775 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 01، بسعر 399 ريال سعودي.

جوال لينوفو أي 7، بسعر 339 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 12، بسعر 599 ريال سعودي.

جوال اونور 9 أكس لايت، بسعر 719 ريال سعودي.

جوال اونور 9 أكس، بسعر 849 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 1 اس اي، بسعر 419 ريال سعودي.

عرضنا لكم أحدث خصومات عروض بندة المتاحة حاليًا على المنتجات الغذائية، وعروض بنده جوالات سامسونج، وأيضًا عروض بنده جوالات ايفون، وللمزيد من عروض السعودية تابعونا وسنوافيكم بجديد العروض وأحدثها على الإطلاق.