شوف عروض جرير في نهاية شهر يناير ليس لها مقرين لا تدعا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض جرير، مكتبة جرير لديها باع طويل جداً في المملكة العربية السعودية كما أنها من أفضل المتاجر المتواجدة بالمملكة ومنتجاتها تشهد على ذلك، وفيما يلى سوف نتناول معكم أبرز العروض المقدمة من جرير لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض جرير عروض جرير على هواتف المحمول وصل سعر هاتف هونر إلى 419 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف ريلمي c2 إلى 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف ريدمي 8 بلغ 489 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 519 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف هواوي واي 7 بلغ 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 666 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اقوى خصومات جرير في موسم الشتاء هاتف هواوي واي 12 بلغ سعره 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف الكاتيل إلى 679 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف هونر 10 لايت بلغ سعره 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف هواوي واي 9 إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير تخفيضات جرير ستبهرك اغنم الفرصة وصل سعر هاتف فيفو واي 19 بلغ 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 875 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 8 إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف سامسونج إلى 3419 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 3799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي ميت 30 برو وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أيفون 7 بلغ سعره 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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