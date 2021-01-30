نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية فبراير 2021 عروض العام ال18 على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية الجديدة بمناسبة مرور 18 عام كاملة على أفتتاح فروع extra المختلفة في العديد من الدول عبر العالم ودائما ما استطاعت إكسترا تقديم الكثير من المنتجات المختلفة والمتميزة سواء الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المطبخ والأكسسوارات والكثير من السلع والمنتجات المتميزة والتي دائما ما تدم بخصومات وعروض كبيرة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتختص خصومات نهاية هذا الشهر على الجوالات بشكل كبير مع وجود الكثير من السلع الأخري والخصومات الضخمة تحت بند خصومات العام الـ18 ألا أن الجوالات وبالتحديد جوال هواوي قد لاقي عروض مختلفة وخصومات ضخمة على العديد من الأنواع المختلفة والتي يمكنك الآن معرفتها ومعرفة إمكانية الجوالات المختلفة الموجودة بالعروض.

عروض اكسترا السعودية فبراير 2021 على الجوالات

تقدم الآن كافة فروع extra الكثير من الخصومات والعروض المميزة على الكثير من المنتجات المتميزة والمختلفة التي دائما ما تنال رضا وقبول عملاء اكسترا وبالنسبة للخصومات المميزة بمناسبة مرور ثمانية عشر عام فنختص اليوم بتحديد خصومات الجوالات بعد عمل خصومات إضافية عليها بقيمة 10% و 20% على الخصم الرئيسي وتبدأ الخصومات الخاصة بالجوالات من يوم الأربعاء 27 يناير 2021 وحتى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 واليكم العروض.

جوال آبل أيفون 12 سعة 128 جيجا يدعم خاصية 5جي بسعر 3644 ريال سعودي

جوال هواوي نوفا 7إس إي 5جي بسعة 128 جيجا بسعر 1299 ريال سعودي

جوال هواوي مات 40برو بخاصية 5جي بسعر 3599 ريال سعودي مع شاحن سيارة لاسلكي هدية مجانية.

جوال هواوي مات 30 برو بخاصية 5جي بسعر 2099 ريال سعودي مع غطاء زكي مايت 30 برو هدية مجانية.

جوال هواوي نوفا 7 بخاصية 5جي بسعر 1499 ريال سعودي مع سماعة بلوتوث هواوي متنقلة.

جوال هواوي نوفا 7i بسعر 879 ريال سعودي مع سماعة بلوتوث هواوي متنقلة.

جوال هواوي y8 برو بسعر 699 ريال سعودي مع مجموعة هدايا للرحلات.

جوال نوت 10بلس بسعة 256 جيجا بايت بسعر 2489 ريال سعودي.

أيضا الكثير من العروض التي يقدمها extra الآن عبر موقعه الإلكتروني بمناسبة مرور 18 عام على افتتاح اكسترا لذا العديد من الخصومات الكبيرة التي يقدمها الآن في كافة الفروع مع إمكانية الطلب المجاني عبر الموقع الإلكتروني لكافة المنتجات فقط باختيار أقرب فرع extra تابع لك والحصول على المنتجات المطلوبة خلال أيام قليلة مع التأكيد على أن تلك العروض المقدمة لفترة محدودة بدءا من 27 يناير وحتى 6فبراير 2021 في كافة الفروع وعلى كافة المنتجات والسلع.