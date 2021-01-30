نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات ( أيفون، هواوي، سامسونج ) 2021 بخصومات تصل إلى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات ( أيفون، هواوي، سامسونج ) تصل إلى 70% انتهزوا هذه الفرصة وسارعوا بالشراء فهي فرصة لا تعوض، مكتبة جرير هي غنية عن التعريف فهي تتكلم عن نفسها فهي ليست فقط مكتبة بل تقوم بعمل أكبر وأقوي الخصومات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% أو 70%، والتي تم تأسيسها في يوم 9 يوليو 1979 في المملكة العربية السعودية، ويوجد في مكتبة جرير للجوالات أحدث الهواتف من جميع الشركات المختلفة الشهيرة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أحدث عروض جرير للجوالات أيفون وهواوي وسامسونج 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض جرير للجوالات من ( أبل ايفون )

جوال أيفون 12 برو ماكس ، بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوف باللون الذهبي والأزرق والفضي والجرافيتي، بسعر 6699 ريال سعودي .

، بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوف باللون الذهبي والأزرق والفضي والجرافيتي، بسعر 6699 ريال سعودي . جوال أيفون 12 ميني ، بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأحمر والازرق والأبيض والأسود واللون الأخضر، بسعر 4049 ريال سعودي .

، بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأحمر والازرق والأبيض والأسود واللون الأخضر، بسعر 4049 ريال سعودي . عروض جرير للجوالات على جوال أيفون 12 برو ، بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأزرق والفضي ولون جرافيتي، بسعر 6199 ريال سعودي .

على جوال أيفون 12 برو ، بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأزرق والفضي ولون جرافيتي، بسعر 6199 ريال سعودي . جوال أيفون 12 ، بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأبيض والأسود والاخضر والأزرق، بسعر 4549 ريال سعودي .

جوال أيفون 11 برو ماكس ، بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون الفضي والذهبي ولون أخضر الليل ورمادي فلكي، بسعر 5999 ريال سعودي، بدلا من 6899 ريال سعودي، وهذا العرض من أقوي عروض جرير للجوالات .

. جوال ايفون 11 برو ، بسعة 512 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون الفض والذهبي ولون أخضر الليل ورمادي فلكي، بسعر 5599 ريال سعودي، بدلا من 6459 ريال سعودي .

جوال أيفون 11 ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون الأبيض، بسعر 3499 ريال سعودي .

عروض جرير للجوالات من ( هواوي )

جوال هواوي ميت 30 برو ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود ولون فضي سبيس، بسعر 2099 ريال سعودي، بدلا من 3939 ريال سعودي .

جوال هواوي بي 40 برو ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والأسود، بسعر 2999ريال سعودي، بدلا من 3829 ريال سعودي .

جوال هواوي ميت 40 برو ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والأسود، بسعر 3599 ريال سعودي، عروض مكتبة جرير لا تقاوم .

، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والأسود، بسعر 3599 ريال سعودي، لا تقاوم . جوال هواوي بي 40 برو بلس ، بسعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأبيض ولون أسود سيراميك، بسعر 4319 ريال سعودي، بدلا من 4799 ريال سعودي .

جوال هواي بي 40 ، بسعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود ولون فضي فروست، بسعر 2399 ريال سعودي، بدلا من 2849 ريال سعودي .

خصومات مكتبة جرير على ( سامسونج )

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والبرونزي، بسعر 7199 ريال سعودي، بدلا من 7999 ريال سعودي .

، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والبرونزي، بسعر 7199 ريال سعودي، بدلا من 7999 ريال سعودي . جوال سامسونج نوت 10 بلس ، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون فضي أورا وأبيض أورا وأسود أورا، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلا من 4379 ريال سعودي، تسوق الآن من سوق جرير للجوالات .

، بسعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون فضي أورا وأبيض أورا وأسود أورا، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلا من 4379 ريال سعودي، تسوق الآن من . جوال سامسونج جالاكسي أس 10 بلس ( Dual ) ، بسعة 128 جيجا بايت، الجيل الرابع ( 4g )، متوفر باللون الأسود ولون أزرق زجاجي ولون أبيض سيراميك، بسعر 1999 ريال سعودي، بدلا من 3949 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أحدث عروض جرير للجوالات من أيفون وهواوي وسامسونج بخصومات هائلة، بادروا بالشراء للاستفادة من هذه الخصومات الجبارة في السعودية .