نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين مصر الأجهزة الكهربائية من 31 يناير حتي 1 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض رنين اليوم باقوي الخصومات والتخفيضات علي جميع الاجهزة الكهربائية والتي هي تتكون من تكييف حائطي 2,25 حصان بارد،وغسالة فوق اتوماتيك 11 كيلو اسود،وخلاط 2 مطحنة 1,5 لتر 500 وات،وتكييف حائطي 3 حصان،بوتجاز 5 شعلة ديجيتال استانلس اسود،وبوتجاز 5 شعلة ايطاليانو _استانلس _ومروحة،بوتجاز 4 شعلة سطح استانلس،وفرن كهربائي 200 وات،ميكروويف 25 لتر بالشواية،وغسالة ملابس فول اوتوماتيك 7ك،وغسالة هاف اتوماتيك،وديب فريزر راسي 5 درج ديفروست.

عروض رنين اليوم

تحتوي شركة رنين مصر علي خصومات هائله علي جميع الادوات المنزلية اليوم والتي هي عبارة عن ثلاجة 2 باب نوفروست،وديب فريزر افقي استانلس،وعجان متعدد الاستخدامات عجان 100 وات،وخلاط سوبر بلندر 700 وات+2 مطحنه،ومحضر طعام متعدد الاستخدامات 600 وات،وخلاط يدوي تربو 350 وات استانليس،وكبه لحوم وخضراوت 500 وات بشفرات مزدوجة استانلس بسعة 500 ملي،وسخان مياه غاز طبيعي،سخان كهرباء ديجيتال،وشفاط بوتجاز هرمي استانلس تركي،وقلاية تحمير 1 كتيفراي،ومكنسة 1600 وات فاستر،ومكواة بالبخار قوة 2400 وات قاعدة من السيراميك.

تكييف حائطي 2,25 حصان 9499 جنيه.

خلاط 2 مطحنة 500 وات 385 جنيه.