تراند الفن: مي العيدان : ما يرحنى إلا رجل كويتي ولو كان عامل مجاري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 30 يناير 2021 08:05 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان سبب حذفها لصورة زهراء البصري، زوجة الفنان العراقي علي يوسف.

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، نص محادثة خاصة بينها وبين زوجة علي يوسف والتي كشفت مطالبة الأخيرة بحذف صورتها عبر رسالة قالت فيها “صار مشاكل عليه أني محجبة وطلعت الصورة بدون حجاب”.

وأرفقت مي العيدان التغريدة بتعليق قائلة “اقرأوا الكلام اللي يجمد على الشارب . . أنا أسكت أسكت وأستر و أطوف لكن أنا ب أيدي وايد وإذا غيري يلفق محادثة أنا اطلع الصج اللي يقول لي خفتي ومسحتي صورة زوجته لا حبايبي ماخفت وهذي المحادثة تثبت أني مسحتها لأنها المرأة محجبة و بالصورة طالعه بشعرها”.

وتابعت: اللي يقول أهو مايبي يطلع معاي لا حبايبي أصلا أنا ما طلبت أنه يطلع معاي بالبرنامج وهذا كلام زوجته قالت قريب بيطلع أهو ويتكلم مع أني واثقة أنه ماراح يطلع ويتكلم لأن كلام هند صحيح اهو بنسبة مليون بالمية و أنا ادرىي أصلا أنه متزوجها بعقد رسمي أما بدوله قريبة من تركيا أو إذا كان العقد تركي فهو عقد شرعي و لكن غير موثق و العقد الغير موثق عقد صحيح مية بالمية لكن غير متوثق من تركيا لأن فيها قانون مايوثقون العقد الا يجيب ورقه تثبت من السفاره العراقيه أنك غير متزوج من أخرى و أنا كنت أبيها اطلع الوثيقة عشان تحطه في عيونه وعيون مرته”.

وأضافت : أشوف لما ملاك سبت العراقيين أنت العراقي الوحيد اللي طلع مدحها في لقاء تلفزيوني وأنا للعلم ب ٢٠١٧ كنت متزوجة و اللي يدخل ويقول تتزوجين عراقي حبايبي و النعم في الرجل العراقي فقط الشريف العفيف يشرف اَي أحد وأنا عندي عمه كانت متزوجة عراقي الله يرحمه وعندي عّم كان متزوج عراقيه الله يرحمها لكن أنا وحده كل أزواجي كويتيين وما أرتاح أتزوج إلا كويتي لو كان شحات و لا عامل مجاري أنا الله خالفني جذيه الكويتي لو نار وغيره جنه راح ارمي نفسي بالنار وخل تحرقني”.

وحذرت مي اليعدان علي عيوسف قائلة “ف احترم نفسك و لا تلعب لعبه اكبر منك مقهور شايل بقلبك أن ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و لا عبرتك ما اطالع أنا يهال وحق اللي مايعرفني أنا كل أزواجي أكبر مني مع أطالع أطفال. . خاف الله في الناس لا باجرالله يطلع حوبة الناس اللي قاعد تظلمهم في هالياهل اللي مالها ذنب الله يعرف يعور عبده”.