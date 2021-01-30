نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية الموفرة منتجات من أنحاء العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية الموفرة نستعرضها معا ومنتجات متنوعة من أنحاء العالم وهذا الأسبوع العروض تحت عنوان بهجة الهند وأشهر المأكولات والمنتجات الهندية الأصل، ونبدأها بكيلو من البرياني موغلاي دجاج ب 18.90 ريال، باب الهند أرز بسمتي كلاسيك 5 كيلو ب 58.95 ريال، فلفل حار هندي ب 7.65 ريال، تفاح كشميري بيضاوي ب 9.45 ريال، موز أخضر هندي ب 7.95 ريال، مندرين هندي ب 3.65 ريالن زنجبيل هندي ب 6.95 ريال، لحم عجل هندي ب 29.90 ريال، جاموس هندي ب 24.90 ريال، رول دجاج تكا حبتين ب 4.50 ريال، كاجو هندي ب 47.95 ريال، هيل هندي ب 96.50 ريال، سمبوسة شات ب 5.50 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية الموفرة منتجات من أنحاء العالم

لولو شرائح لحم بقري مجمد ب 15.95 ريال، لولو ايدلى بودي كيلو ب 8.95 ريال، لولو أرز جيري 5 كيلو ب 38.95 ريال، لولو سمن بقري 500 مل ب 23.95 ريال، ايسليا شاي أسود فرط 800 جم ب 19.95 ريال، لولو زيت جوز الهند ب 34.95 ريال، لولو تمر هندي كيلو ب 15.95 ريال، أمول سمن بقري ب 47.95 ريال، كرسبي رقائق موز سادة ب 5.50 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية عروض الجمال

تريشوب كريم للشعر 200 مل ب 8.95 ريال، تريشوب زيت للشعر ب 14.95 ريال، تريشوب شامبو للأعشاب ب 15.95 ريال، دابر فاتيكا صبغة حناء ب 6.95 ريال، باراشوت أملا زيت للشعر ب 7.95 ريال، صابون سانتور ب 5.95 ريال، شامبو دابر فاتيكا ب 12.95 ريال، باراشوت كريم للشعر ب 8.50 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت الأدوات المنزلية

تشيلو حافظة طعام 5 لتر ب 44 ريال، هوكيز قدر ضغط 3 لتر ب 125 ريال، أريستو صندوق تبريد 11 لتر ب 49 ريال، تشيلو أوبال طقم أواني مائدة 38 قطعة ب 99 ريال، بريتي خلاط ب 199 ريال، نيكاي خلاط 3*1 ب 199 ريال، بريتي خلاط ومطحنة ب 599 ريال، هومويل بطانية مفردة منقوشة ب 79 ريال، هومويل بطانية طبقتين ب 89 ريال، هومويل وسادة مضغوطة ب 30 ريال.

عروض الذكري السنوية الثانية لولو ماركت

تيجان أرز بسمتي سيلا 10 كيلو ب 49.95 ريال، الأسرة سكر ناعم 10 كيلو ب 19.95 ريال، دجاج فقية مجمد ب 64.95 ريال، علبة توت بري تشيلي ب 5،95 ريال، موز فلبيني كيلو ب 2.65 ريال، صندوق طماطم سعودي ب 3.95 ريال، باذنجان سعودي كبير ب 1.65 ريال، جبنة شيدر إنجليزية معتدلة بيضاء ب 31.90 ريال، بيبي صدر ديك رومي مدخن ب 43.90 ريال، زيتون أسود اسباني ب 9.95 ريال.