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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية وتخفيضات بنده لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية وأقوى تخفيضات بنده لفترة محدودة على مختلف المنتجات من شاشات، إلكترونيات، أدوات المطبخ، مفروشات ومنسوجات، ألعاب الأطفال، فكل ذلك متوافر في عروض بنده السعودية بأسعار وخصومات رائعة تصل إلى 50% من السعر الأصلي للمنتج.
عروض بنده
عروض بنده السعودية وعروض خاصة على الشاشات والإلكترونيات لفترة محدودة، فيوجد عرض على شاشة تلفزيون 58 بوصة من Dora LED Smart TV، والسعر مفاجأة فقط 1299 ريال سعودي، وعند شرائك لهذه الشاشة تحصل على توصيل مجاني للشاشة، وهذا العرض ساري حتى يوم 2 فبراير، ويوجد أيضًا عروض خاصة على السماعات حتى يوم 31 يناير، فيوجد سماعات أبل Airpods Pro، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي، وأيضًا سماعات ابل Airpods 2، شاحن عادي، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 879 ريال سعودي.
عروض هايبر بندة
عروض ألعاب الأطفال بالشخصيات الكرتونية، المناسبة لسن 8 سنوات وأكثر، تجدونها فقط في بندة بنصف الثمن، وذلك لفترة محدودة حتى يوم 4 فبراير الموافق الخميس 22 جمادي الثاني 1442هـ.
- لعبة شخصية Fortnite Chomp SR، Fortnite Galaxy، بسعر 34 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي للعبة الواحدة.
- لعبة Fortnite Longshot Solo Mode، Fortnite Frostbite Solo Mode، Fortnite Triage Trooper Solo Mode، بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 79.35 ريال سعودي للعبة الواحدة.
تخفيضات بنده
تخفيضات بندة مستمرة حتى 4 فبراير على أدوات المطبخ ومستلزماته، وفيما يلي نقدم لكم أفضل العروض.
- عروض بنده الجديدة على حلل كوركماز الفا المكونة من 9 قطع، وهما عبارة عن 4 حلل بأحجام متدرجة من الأصغر للأكبر، بالإضافة إلى مقلاة، وكل ذلك بسعر مخفض فقط 299 ريال سعودي بدلًا من 540 ريال سعودي.
عروض بنده السعودية
- طقم لحاف اسينس، مكون من 7 قطع، بسعر 165 ريال سعودي بدلًا من 309.95 ريال سعودي.
- طقم لحاف مكون من 3 قطع، بسعر 160 ريال سعودي بدلًا من 274.95 ريال سعودي.
- بطانية Fleece مقاس 120×150 سم، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- بطانية Flannel مقاس 150×200 سم، بسعر 49.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي، ومقاس 200×220 سم بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 99.95 ريال سعودي.
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