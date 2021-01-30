شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات فبراير 2020 مهرجان التخفيضات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده متوفرة حاليًا داخل جميع الفروع، حيث تقدم لكم أسواق بنده تشكيلة من اللحوم المصنعة بأفضل جودة، ومستوردة من أكبر الدول المتخصصة في إنتاج لحم البقر المميز، ومنها دولة البرازيل ودولة كولومبيا، تأتيكم هذه العروض بأسعار مخفضة وأشكال منوعة للحوم، منها المفروم أو الروستو أو النقانق أو الكفتة والبرجر. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على اللحم البقري بأفضل جودة من هايبر ماركت بنده: تخفيضات بنده الصنف مفروم لحم بقر برازيلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات بنده الصنف مكعبات لحم بقر كولومبي، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(23.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية الصنف روستو لحم بقر برازيلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(36.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف برجر لحم بقر برازيلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(32.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف كفتة لحم بقر برازيلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(29.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف نقانق لحم بقر برازيلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(32.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على السمان من هايبر ماركت بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف سمان أسترا، وزن العبوة ستمائة جرام، ثمن العبوة الحالي(15.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(22.75)ريال سعودي، بتخفيض سبعة ريال سعودي، وبخصم 30٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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