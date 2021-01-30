شوف عروض بنده السعودية خصم من 10 ل 60 % على جميع المنتجات ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية شركة بنده في المملكة العربية السعودية تعتبر من الشركات المشهورة المختصة في بيع السلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، وقامت بنده بالتوسع في الكثير من المناطق المختلفة داخل المملكة، كما أنها تمكنت من التوسع في أكثر من بلد عربية أخرى، وتقدم بنده عروض هائلة على الكثير من المنتجات. عروض بنده السعودية خصومات بنده على قسم الفواكه والخضراوات: خصومات بنده بلغ سعر كيلو يوسفي باكستاني 2.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 4 ريال سعودي.

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عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر كيلو برتقال للعصير مصري 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

بلغ سعر ملفوف أحمر تركي 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو فلفل أصفر وأحمر مصري ومغربي 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو باذنجان مدور محلي 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو خس رومي محلي 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو شمندر 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر ثلاث علب تونه خفيفة قودي 185 جرام 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر كيلو خليط المعجنات ولللقيمات الكويتي ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر علبتين من طحين الكويتي الأسمر 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

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