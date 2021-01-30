نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض نستو السعودية اليوم عالم الألعاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض نستو السعودية اليوم سوف يعشق الأطفال عروض هذا الأسبوع من نستو ماركت ومهرجان عالم الألعاب وتخفيضات رائعة على ألعاب الصغار وتشمل دراجة قابلة لإعادة الشحن ب 259 ريال، دراجة نارية ب 199 ريال، جيب قابلة لإعادة الشحن ب 499 ريال، طقم الطبل الإلكتروني كونيكس ب 149 ريال، دمية ناعمة تجسد أشكال أشهر الشخصيات الكارتونية تتراوح أسعارها مابين ال 10 ريال وال 15 ريال وال 20 وال 30 ريال، وذلك بالنسبة للدمي ذات الأحجام الصغيرة، أما الدم الكبيرة ب 199 ريال، و ال 60 ريال، مجموعة فيلا ب 29 ريال، مجموعة مكعبات ب 10 ريال، دمية طفل كبيرة ب 30 ريال، مجموعة طبيب ب 20 ريال، مسدس لعبة يعمل بالبطارية ب 25 ريال، مجموعة طبل ب 15 ريال.

أفضل عروض نستو السعودية اليوم عالم الألعاب

سيارة قابلة لإعادة الشحن حجم صغير ب 49 ريال، باص قابل للشحن صغير ب 49 ريال، سيارة ب 10 ريال، طائرة عامودية بجهاز تحكم عن بعد ب 99 ريال، قطار يعمل بالبطاريات ب 25 ريال، لوح مفاتيح إلكتروني ب 54 ريال، سيارة بجهاز تحكم ب 29 ريال، لعبة الجمل ب 10 ريال، دراجة ب 49 ريال.

عروض نستو ماركت الأسبوعية

دراجة ثلاثية الأبعاد أحجام مختلفة تتراوح الأسعار مابين ال 49 ريال، وال 75 ريال، و ال 99 ريال، دراجة ب 299 ريال، دراجة 12 بوصة ب 149 ريال، دراجة ب 199 ريال، دراجة 24 بوصة ب 359 ريال، سكوتر فيسبا قابل للشحن ب 325 ريال، دراجة بمحرك قابلة للشحن ب 299 ريال، أشكال منوعة ورائعة للسيارات القابلة للشحن، مابين سيارة الشرطة، والسباق والدفع الرباعي بأسعار لاتقبل المنافسة، الشرطة ب 519 ريال، والدفع الرباعي ب 699 ريال.