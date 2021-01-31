شوف عروض جرير الأسبوعية تنزيلات على الجوال والشاشات تصل ل 70 % ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات شهرة في بيع جميع الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً جميع أدوات الطلاب في المدارس والجامعات، كما تقوم الشركة بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الإضافية للعملاء، هذه الخدمات التي زادت من ثقة العملاء في منتجات شركة جرير وجعلتها اختيارهم الأول، وتقوم الشركة بعمل عروض جرير أسبوعية في كل فروعها. عروض جرير الأسبوعية تخفيضات جرير بلغ سعر كاميرا انترنت فيل تيك 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 329 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر راوتر هواوي واسع النطاق برو كيو تو 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر سماعات أير بود برو 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

بلغ سعر كراسي الألعاب رازر ليزر 1449 ريال سعودي بدلاً من سعر 2069 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة هواوي متنقلة ساوند 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعات تون ومكبر صوت 239 ريال سعودي بدلاً من سعر 319 ريال سعودي.

بلغ سعر حزمة ملحقات أيفون 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 285 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على أجهزة اللاب توب: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز مايكروسوفت 3 سيرفيس 13.5 بوصة 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7099 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز مايكروسوفت 3 سيرفيس 13.5 بوصة 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7099 ريال سعودي. تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز مايكروسوفت 3 سيرفيس ١٣,٥ بوصة 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4599 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز مايكروسوفت ٧ سيرفيس لاب توب 2 في 1 منفصل 4349 ريال سعودي بدلاً من سعر 5449 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز لينوفو يوجا 14 بوصة 8039 ريال سعودي بدلاً من سعر 8539 ريال سعودي.

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