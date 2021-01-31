شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتنزيلات ليس لها مثيل تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تلعب شبكة توزيع أسواق بنده دورًا محوريًا في نجاح العلامة التجارية، استثمرت الشركة في بناء مركزي توزيع على أحدث طراز في مدينة الرياض ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمساحة إجمالية قدرها 202 ألف متر مربع، كما تمتلك الشركة ثاني أكبر أسطول من سيارات التوصيل في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات عملائها. عروض بنده الأسبوعية مهرجان خصومات بنده على منتجات الألبان: خصومات بنده زبادي المراعي كامل الدسم، عبوة وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

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