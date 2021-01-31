نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة لمدة 4 أيام تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأخيرة تعتبر من أشهر سلاسل الأسواق الخاصة ببيع المنتجات الغذائية وأيضاً السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية، كما أنه يحتوي على قسم خاص بأجهزة وأدوات المنزل والمطبخ، كما أنه حديثاً أصبح يوجد قسم خاص ببيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، وتقوم أسواق العثيم بتقديم باقة من العروض الأسبوعية في كل فروعها. عروض العثيم الأخيرة خصومات العثيم على المجمدات: عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة روبيان الكبير 400 جرام 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة روبيان أمريكانا للطبخ 500 جرام 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر سمك السنبلة أصابع 300 جرام 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

بلغ سعر سمك بليمز أصابع 20 حبة 510 جرام 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

بلغ سعر روبيان أمريكانا للطبخ 36 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.

بلغ سعر روبيان العريش كبير 400 جرام 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي. عروض العثيم على الحلويات تخفيضات العثيم بلغ سعر بسكويت بورقات مالح خضار 110 جرام 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر بسكويت بالزن هات 150 جرام 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر كيك يمامة غندور برتقال 12 حبة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر بسكويت ديمة بالتمر 150 جرام 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

بلغ سعر بسكويت أوريو حليب وشوكولاتة 44 جرام 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 4 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة لمدة 4 أيام تصل ل 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.