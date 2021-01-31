شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% ألحق قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية المختصة ببيع كل الأجهزة الكهربائية المختلفة، وأيضاً بيع الهواتف المحمولة والأجهزة التي تساعد على تسهيل الحياة في المنزل، كما أن الشركة تقوم بتقديم عروض كبيرة على كل الأجهزة المتاحة في الفروع، كما أنها تقدم خدمة الضمان الذي تزيد من ثقة العملاء في أجهزة الشركة. عروض اكسترا الأخيرة عروض اكسترا على الدفايات: تخفيضات اكسترا بلغ سعر دفاية كلاس برو زيتية، 2500 واط، ثلاث مستويات للحرارة، 15 ريشة، لون أبيض 389 ريال سعودي بدلاً من سعر 429 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر دفاية كلاس برو زيتية، 2500 واط، ثلاث مستويات للحرارة، 12 ريشة 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 539 ريال سعودي.

بلغ سعر دفاية كلاس برو، دفاية سيراميك، 2000 واط، لون أبيض 189 ريال سعودي بدلاً من سعر 259 ريال سعودي.

بلغ سعر دفاية برنسيس، وحدة تدفئة ذكية، لون أبيض 489 ريال سعودي بدلاً من سعر 589 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على أدوات المطبخ تنزيلات هايبر اكسترا : عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر أريتي مفرمة متعددة الوظائف 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر أريتي مطحنة طعام كهربائية لون أرجواني 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 238 ريال سعودي.

بلغ سعر أريتي مبشرة كهربائية لون برتقالي 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 198 ريال سعودي .

بلغ سعر أريتي مطحنة الخضروات 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 238 ريال سعودي.

بلغ سعر أريتي مبشرة كهربائية لون أخضر 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 198 ريال سعودي.

بلغ سعر برنسيس قطاعة خضار 106 ريال سعودي بدلاً من سعر 211 ريال سعودي.

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