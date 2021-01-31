شوف عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية والمفروشات تصل ل 80%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو في المملكة العربية السعودية هي شركة متخصصة في بيع العدد والأدوات وأجهزة المنزل أيضاً، كما أن الشركة تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي تسهل عملية الشراء للعملاء، ومن أمثلة هذه الخدمات هي خدمة الطلب من خلال الإنترنت وتوصيل هذه الطلبات للمنزل بطريقة آمنة، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة من العروض المختلفة على أجهزتها. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هايبر ساكو : خصومات ساكو بلغ سعر خلاط 800 واط جرة زجاجية براون 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 389 ريال سعودي.

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بلغ سعر ماكينة حلاقة فيليبس 5-1 ملم مالتي جروم 95 ريال سعودي بدلاً من سعر 164 ريال سعودي.

بلغ سعر خلاط يدوي 0.5 لتر 600 واط بلاستيك كنوود 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 249 ريال سعودي.

بلغ سعر خلاط 0.5 لتر 300 واط سرعتان كينوود 159 ريال سعودي بدلاً من سعر 209 ريال سعودي.

بلغ سعر ماكينة تمليس الشعر ١99 ريال سعودي بدلاً من سعر 287 ريال سعودي. خصومات ساكو على المفروشات تخفيضات هايبر ساكو : عروض ساكو على بلغ سعر بطانية لون أزرق وأبيض 170*130 سم 68 ريال سعودي بدلاً من سعر 85 ريال سعودي.

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بلغ سعر طقم لحاف أربع قطع مزدوج قطن تي سي 144 رينا 189 ريال سعودي بدلاً من سعر 220 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم لحاف 8 قطع كينج قطن تي سي 205 تيغفو 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 450 ريال سعودي.

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