شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده في المملكة العربية السعودية تأسست سنة 1978، الآن أصبحت بنده أشهر سلسلة أسواق متخصصة في بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، وأصبحت بنده البقالة المفضلة لدى الكثير من الناس، الذين ينتظرون عروض بنده الأسبوعية من أجل شراء احتياجاتهم من السلع المنتجات الغذائية، وقامت بنده بتأسيس شراكة بينها وبين شركة العزيزية. عروض بنده على قسم اللحوم خصومات هايبر بنده على السلع الغذائية: تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو مفروم بقري كولومبي 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر مكعبات لحم بقري كولومبي 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر كيلو ستيك استراليون بقري كولومبي 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 59 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو روستو بقري كولومبي 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو ستيك كبوب رول بقري كولومبي 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو فخذ خروف استرالي بالعظم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات هايبر بنده : عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر شرائح خبز أبيض هرفي 3.5 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.5 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر خبز سندويتش فوشية 3.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.50 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة كب كيك بحشوة الكراميل والشوكولاتة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة عجينة سمبوسك بالزيت سويتز 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

بلغ سعر كوكيز أمريكانا 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

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