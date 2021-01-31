نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف اوبو اكس 2021 المواصفات والأسعار والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو اكس 2021، يبحث مستخدمي الهواتف النقالة عن هاتف مُتعدد المواصفات ومُصنع بشكل جيد بالإضافة إلى السعر المُنخفض، كان في السابق يتجه المستخدمين إلى هواتف شركة نوكيا والتي كانت تتميز ب جودة التصميم وروعة الاداء، ولكن للأسف الشديد لم تطور شركة نوكيا من أدائها بالإضافة إلى السعر المرتفع فعزف عنها الكثيرين، ويتجه البعض إلى هواتف شركة آبل ولكن من عيوب هواتف آبل التكلفة الباهظة بالإضافة إلى أنها لاتدعم التحديثات، تأتي في المرتبة التالية لها هواتف سامسونج والتي تتميز بدقة الأداء وروعة التصميم ولكن تتفاوت الأسعار الخاصة بها، وانتشر على الساحة مؤخراً شركة أوبو والتي قد حققت رواجاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، فالهواتف تأتي بإمكانيات رائعة بالإضافة إلى السعر المُنخفض مُقارنة بالإمكانيات، هذا وقد أعلنت شركة أوبو في المؤتمر الرسمي عن هاتفها الجديد، وهو هاتف ابو اكس 2021، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة هاتف اوبو اكس 2021 المواصفات والأسعار. مواصفات اوبو اكس 2021 سوف نُقدم لكم الآن مواصفات اوبو اكس 2021 وهي كالتالي:- 1- خامة الجهاز من البلاستيك القوي، والشاشة زجاجية. 2- يتوفر هاتف اوبو اكس2021 باللونين الفضي والأسود. 3- الشاشة نوعها سوبر أموليد، وتبلغ 7.3 بوصة. 4- تبلغ مساحة ذاكرة الهاتف 512 جيجا بايت. 5- يمتلك اوبو اكس 2021 كاميرتين، أحداهما أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، والأُخرى خلفية بدقة 16 ميجا بكسل. 6- يوجد به خاصية فتح الهاتف ببصمة اليد والوجه. 7- يدعم هاتف اوبو اكس 2021 خاصية الشحن السريع. 8- ونوع البطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة. 9- يدعم هاتف اوبو اكس خاصية البوصلة والتسارع والقرب والبوصلة. سعر هاتف اوبو اكس 2021 يبلغ سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 17625 جنيه. يبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 4240 ريال. يبلغ سعر الهاتف في الولايات المُتحدة الأميريكية 1130 دولار.

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