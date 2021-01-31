حالات واتس حزينة 2021 مكتوبة مع أجمل العبارات المعبرة عن فراق الأحبة

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عمر شويل - جدة حالات واتس حزينة 2021 , يَهتم الجميع بتَجديد حالة الواتس آب الخاص بهم، والبعض منهم يَهتمون بَتغييرها حسب ما يمرون به في حياتهم، فهي الآن أصبحت جزءً هامًا يَقومون بها في روتين يومهم، وأكثر ما يَبحثون عنه هو حالات واتس بشكل جديد ومُختلف، يُثير إعجاب الأصدقاء، وكل من يَراها، خاصًة وإنها لن تَستمر إلا 24 ساعة فقط، ويُمكن من خلال الخيارات تَحديد أيً من جهات الاتصال الذين يُمكنهم رؤيتها.

حالات واتس حزينة 2021

يَميل البعض لحالات واتس اب الحزينة، فالبعض يَرى فيها عٌمق المشاعر، وهذه بَعض من الحالات واتس اب الحزينة والجديدة:-

إذا اخترت أن تُغادر بدون سبب، فلا تُفكر في العودة بَعذر.

إذا رأيتم أحد يَبكي فهذا لا يَدل على أنه ضعيف، ولكن هذا يَدل على أنه ظل صامدًا وقويًا لفترات طويلة.

لن تتحقق السعادة إلا أن يَمر من خلالها البعض من الحُزن.

إن أردتم الفور بالسعادة، لا تُركزوا فقط على السلبيات وركزوا فقط على الأشياء التي تٌشعركم بالسعادة.

قد يَكون الصمت في بعض الأحيان تَعبير آخر عن الألم.

حالات واتس بشكل جديد ومختلف

من أجل أن تَكون حالات الواتس آب جديدة ومُختلفة، يَجب أن تَكون من وحي الخيال، ومُعبرة، قد تَكون مصدر إلهام لأحد الأشخاص عند قرأتها في بداية اليوم، أو قد تَكون إشارة لاتخاذ قرار هام، فهي تُساعد في التَعبير عن المشاعر التي يَمر بها كل شخص.

ولأن الدنيا صعبة، والمواقف قد لا يَستطيع البعض المرور منها، يَجب أن يَتم التَعبير عنها حتى وإن كانت عبر تَجديد حالة الواتس آب، الأمر ليس صعبًا، وقد يَكون أمرًا مُسليًا، للتَغيير والخروج عن المألوف.