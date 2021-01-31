شوف عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وتخفيضات حتى 34% على المعلبات الغذائية والحبوب

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، تدير أسواق بنده Panda سلسلة تضم أكثر من 400 سوبر ماركت بنده وهايبر ماركت بنده وأسواق بندة Panda في المملكة العربية السعودية، وأكثر من 30000 موظف، وقد تجاوزت مشاريع هايبر بنده وخططها التوسعية حدود المملكة العربية السعودية، ووصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وافتتحت أول فرع هايبر بنده ماركت لها في دبي لذلك بدأت بتنفيذ خططها التوسعية على المستوى الإقليمي والدولي، تشتهر Panda بنده بمنتجاتها التجارية (Panda) والتي تُباع فقط في أسواقها. منتجات صحية من عروض هايبر بنده لعيش حياة أفضل عروض بنده اليوم فقط من بندة صلصة الخردل عضوي أرض الطبيعة، وزن 210 جرام، فقط مقابل سعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

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