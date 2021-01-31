نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء اولاد ومعانيها 2021 مميزة من القران وعربية وإنجليزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الأطفال هما زينة الحياة الدنيا فهم أجمل هدية قد يرزقها الله للابؤن بعد انتظار طويل فالأطفال هما بهجة الحياة وهدية ربانية قد يرزقهم الله بيه فبعد أن تلقي الأم خبر حملها يكون أسعد خبر في حياتها وخاصته إذا علمت نوع الجنين وتبدأ الزوجة بمشاركة زوجها في اختيار أسماء أولاد ذكور جديده ومميزة لطفالها الجديد والتي يختلف كثير من الآباء حول اختيار أول اسم مولود لهم ولكن هنا سنوفر ليكي أحلى وأجمل أسماء الذكور المميزة والمختلفة في 2021 العربية والتركية ومن القران. اسماء اولاد بحرف الالف أرسلان: الاسد او الشجاع الجرئ والمقدام.

أشرف:الاكثر ارتفاعا وعلو في المكانة.

أديب:اسم علم مذكر أصله عربي ويدل على الاحترام ومكارم الأخلاق والتهذيب.

أسير:اسير الحرب وتعني عدم الحرية ووجود قيود.

أنيس: من الانس ضد الوحشة . والأنيس:المؤانس، اللطيف، الملاطف، النديم، مَن يحسن ملاطفة النساء.

إياد:ستمد من كلمة أيد وتعني القوة.

إيهاب:هو كثير العطاء.

ألب: البطل المقدام.

أدهم:المائل إلى السوادِ من شدة الاخضرار والأدهم القيد والآثار العبد.

أمير:يرتبط معناه بالولاية أو بالشخص الذي يتولى القوم يرعى أمورهم.

آسر: القوي الشديد الذي تمكنه قوته من الفوز على العدو وأسره.

أمجد:هو صاحب الاختيار المعظّم والافضل والحلو والمحبوب.

أسامة: الاسد ويوحي بالقوة والشجاعة.

أحمد: ويعني الأكثر حمداً وأحمد أي أنه صاحب صفات حسنة ولذلك يحمده الناس وهو اسم من اسماء الرسول صل الله علية وسلم.

أنس:هو الانس عكس الوحشه وهو كل ماتانس بيه القلوب وتطمئن به. اسماء اولاد بحرف الميم محمد: المحمد وهو مايحمد المرء به او عليه وهو اسم النبي صل الله علية وسلم.

مجدي :يعني الكرم والعزة والشهامة والمروءة.

مهاب :يعني الهيبة اي من اهابة الناس.

مصطفي :هو المختار المنتقي ولقب به النبي صل الله عليه وسلم.

مؤمن:المصدق والمعتقد بالله ورسولة.

مالك:هو الشخص صاحب الممتلكات مهما كانت هذه الممتلكات.

منير:هو المضئ والمشع والمشرق الوجه.

مراد:خيل تضرب الارض بقوائمها.

معتصم:هو المعتصم بالله او المعتصم بدين الله .

منصور:هو الشخص الذي يهزم الاعداء وينتصر عليهم وهو مشتق من النصر.

مهدي: هو الشخص الذي هداه الله الي الطيق المستقيم.

محسن: هو فعل الشي الحسن وهو المحسن للخير. اسماء اولاد بحرف الياء يوسف:يعني الزيادة وكثرة العطاء وهو اسم النبي يوسف.

يعقوب: وهو الذي يعقب الاخر او يخلفه وهو اسم النبي يعقوب.

ياسر: السهل واللين.

يحي: صله “يوحَنّا” باللغة العبرية أو هو عربي من الفعل “يحيا”.

ياسين:هو اسم مقتبس من القران الكريم لقولة تعالي :(والقران الحكيم). اسماء اولاد بحرف العين علي: اسمه أتى من علو أو العالي وهو منتشر في العالم الاسلامي ويعود الي علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صل الله عليه وسلم.

عثمان: يعني الحكيم الاكثر قوة.

عماد: معناه الدعم أو البناء العالي.

الدعم أو البناء العالي. عمار:هو القوي الإيمان، الثابت في أمره، الطيّب الثناء.

عادل: يعني العداله وهو الشخص المستقيم الذي يحكم بالعدل.

عنتر:الذباب الازرق.

عوض:معناه التعويض بدل مما خسره.

عاصم:هو الواقي ويعني المانع عن المعاصي.

عمر:اسم مشتق من العمر وهو الحياة وهو المحبب الي المسلمين والنصاري حبا بعمر بن الخطاب.

عدنان: مستوطن،دائم البقاء وهو مشتق من العدن.

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