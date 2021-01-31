شوف عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية خصم حتي 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية والتي ينتظرها الكثير من العملاء والمستهلكين بشكل أسبوعي، وتعد أسواق هايبر بنده أحد أهم الأسواق التجارية التي تقوم على تجارة التجزئة والجملة لمختلف السلع الاستهلاكية والتي يبحث عنها العملاء ولا يخلو منها أي بيت

وتقوم أسواق بنده خلال تلك الفترة بتقديم عدد من العروض والتخفيضات التي ليس لها مثيل بأسعار تنافسية خيالية وجودة عالية والتعرف على أهم العروض والتخفيضات تابع القراءة من خلال السطور القادمة أفضل العروض والخصومات من هايبر بنده للسعودية.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تقدم أسواق بنده لتجارة الجملة والتجزئة عدد من العروض والتخفيضات التي لا مثيل لها؛

بيبي جوي حفاضات للأطفال 2 قطعة جامبو كلوت ب140 ريال، وعرض ال3 عبوات ب200 ريال.

ساديا دجاج مجمد 2 دجاجة ب21 ريال، وعرض الكرتونة 10 قطع في وزن 800 جم ب100 ريال، ساديا صدور دجاج وزن 2 كيلو جم ونصف ب40 ريال، لامب ويستون بطاطس مقلي وزن 2 كيلو جم ونص ب10 ريال.

تخفيضات أسواق بنده

تخفيضات أسواق بنده، ليز شيبس كرتونة 12 كيس وزن 25 جم ب 15 ريال، ماجي مرقة دجاج 28 قطعة وزن 20 جم ب 14 ريال، المراعي جبن 2 قطعة وزن 500 جم ب19 ريال، الاسرة سكر ناعم او خشن 2 كيس ب44 ريال، والكيس الواحد ب 27 ريال/ السعودية من 12 قطعة وزن 1 لتر ب 48 ريال.

ديل مونتي تمر 500 جم ب10 ريال، يوسفى وزن كيلو جم ب 2 ريال ونصف، كيلو مانجو ب7 ريال، كيلو برتقال ب3 ريال، كيلو افوكادو ب10 ريال، كيلو فلفل رومي الوان ب 8 ريال، كيلو ملفوف ب 3 ريال، كيلو باذنجان رومي ب3 ريال، كيلو بطاطس ب 2 ريال، كيلو خس ب4 ريال، كيلو شمندر ب3 ريال، كيلو جزر ب3 ريال، مشروم وزن 250 جم ب6 ريال.