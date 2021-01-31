نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات اكسترا الاسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا الأسبوعية في المملكة السعودية وتعد اكسترا أحد أهم مواقع التسويق الالكتروني التي يقوم الموقع من خلالها من تقديم أقوى العروض والتخفيضات على كل منتجات ومستلزمات المنزل من الأجهزة الالكترونية والمنزلية المختلفة والمتعددة وكل ما يخص المطبخ من مستلزمات

وتصل نسبة الخصومات والتخفيضات المقدمة من موقع اكسترا إلى 10% على مختلف الأجهزة، ويأتي العروض الخاصة لتلك الفترة بمناسبة احتفال الشركة بمرور عامها ال18، و للتعرف أكثر على اقوي التخفيضات والعروض من خلال هذا المقال.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية

تقدم اكسترا أقوي العروض والتخفيضات على مختلف مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية وتأتي تلك العروض تزامنا مع احتفال الشركة بمرور 18 عام على الشركة ومن أهم تلك العروض؛

دفاية زيت كلاس برو 2500 وات 15 ريشة بلونها الأبيض ب390 بدل 430 ريال، قلاية هوائية من فيليبس باللون الأسود ب900 بدل 1260 ريال، هوفر مكنسة بميزة غسل السجاد ب 1300 بدل 1620 ريال، دفاية زيت كلاس برو 13 ريشة ب480 بدل 540 ريال، دفاية ديكور دوسيل ب290 بدل 370 ريال، دفاية سيراميك كلاسيك برو 2000 وات ب 190 بدل 260 ريال، دفاية زيت كلاس برو باللون الأبيض ب480 بدل 540 ريال، وحدة تدفئة برنسيس ب490 بدل 550 ريال.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار أدوات المطبخ وماكينة القهوة والنسكافيه من خلال السطور القادمة واليكم الأسعار كالاتي وهي: