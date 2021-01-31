- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات اكسترا الاسبوعية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا الأسبوعية في المملكة السعودية وتعد اكسترا أحد أهم مواقع التسويق الالكتروني التي يقوم الموقع من خلالها من تقديم أقوى العروض والتخفيضات على كل منتجات ومستلزمات المنزل من الأجهزة الالكترونية والمنزلية المختلفة والمتعددة وكل ما يخص المطبخ من مستلزمات
وتصل نسبة الخصومات والتخفيضات المقدمة من موقع اكسترا إلى 10% على مختلف الأجهزة، ويأتي العروض الخاصة لتلك الفترة بمناسبة احتفال الشركة بمرور عامها ال18، و للتعرف أكثر على اقوي التخفيضات والعروض من خلال هذا المقال.
تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية
تقدم اكسترا أقوي العروض والتخفيضات على مختلف مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية وتأتي تلك العروض تزامنا مع احتفال الشركة بمرور 18 عام على الشركة ومن أهم تلك العروض؛
دفاية زيت كلاس برو 2500 وات 15 ريشة بلونها الأبيض ب390 بدل 430 ريال، قلاية هوائية من فيليبس باللون الأسود ب900 بدل 1260 ريال، هوفر مكنسة بميزة غسل السجاد ب 1300 بدل 1620 ريال، دفاية زيت كلاس برو 13 ريشة ب480 بدل 540 ريال، دفاية ديكور دوسيل ب290 بدل 370 ريال، دفاية سيراميك كلاسيك برو 2000 وات ب 190 بدل 260 ريال، دفاية زيت كلاس برو باللون الأبيض ب480 بدل 540 ريال، وحدة تدفئة برنسيس ب490 بدل 550 ريال.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية
نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار أدوات المطبخ وماكينة القهوة والنسكافيه من خلال السطور القادمة واليكم الأسعار كالاتي وهي:
- قلاية فيليبس 1900 وات باللون الأسود ب900 بدل 1260 ريال، مقلاة نينجا 1750 وات ب 650 بدل 900 ريال، قلاية ديلونجي ب980 بدل 1150 ريال.
- ماكينة صنع الاسبرسو من فيليبس ب2700 بدل 3250 ريال، ماكينة النسكافيه ميني ب510 بدل 580 ريال، صانعة القهوة ال كابو ب500 ريال، صانعة القهوة من ديلونجي ب3500 بدل 4000 ريال، قدر ضغط كهربائي من بالسون ب400 بدل 500 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات اكسترا الاسبوعية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.