نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انظمة فودافون الجديدة باقات فليكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة انظمة فودافون الجديدة باقات فليكس، أنظمة فودافون الجديدة والتي تشغل بال كافة المستخدمين لخطوط التليفون الجوال والموبايل والتي تتبع شركة فودافون للاتصالات وتعد شركة فودافون أحد شركات الاتصال الثلاثه في جمهورية مصر العربية وتقع شبكة فودافون على رأس قائمة الشبكات المستخدمة في مصر لكونها تعد أكثر شبكات المحمول قوة في اشارتها

كما تعد أنظمة شركة فودافون للاتصالات من الأنظمة التي توفر كل ما يحتاج اليه المستخدم سواء باقات الانترنت والسوشيال ميديا او باقات المكالمات، و للتعرف أكثر على أفضل أنظمة شبكة فودافون تابع القراءة من خلال السطور القادمة لمعرفة .

باقات فليكس من فودافون

يعد نظام فليكس من فودافون هو أحد الأنظمة التي تشمل العديد من الباقات المختلفة التي تناسب كافة المستخدمين واليكم تفاصيل عن باقات فليكس المختلفة منخلال السطور القادمة؛

باقة فليكس 25 والتي تقدم للمشترك 600 فليكس و 1200 ميجا بايتس واتس اب سوشيال ميديا للتحويل لباقة فليكس 25 من خلال *025#

باقة فليكس 35 والتي تقدم للمشترك 1400 فليكس يمكن استخدام 2800 واتس اب وميجا بايت سوشيال ميديا و التحويل لهذا النظام من *035#

باقة فليكس 60 والتي تقدم 2700 فليكس يمكن استخدامها حتى 5400 واتس اب وميجا بايت سوشيال ميديا و التحويل لهذا النظام من خلال كود *060#

باقة فليكس 80 تقدم 3800 فليكس يمكن استخدامه حتى 7600 واتس اب وميجا بايت للتحويل من *080#

تفاصيل أخرى عن باقات فليكس

يتاح الان لكل الفليكساوية استخدام الفليكس بدقيقتين بدلا من دقيقة واحدة، كما أن الخدمة متاحة لكافة عملاء فليكس الجدد، والحد الاقصي في الاستخدام هو 1 فليكس لكل دقيقتين، مما يوفر ما يقارب 40% من الباقة الأساسية، والتعرف على خطة وتكاليف أسعار باقتك واستهلاكك من خلال كود *60#، وبعد نهاية الباقة يتم محاسبتك على الدقيقة ب19 دقيقة.