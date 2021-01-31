نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كوبونات مرسول 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كوبونات مرسول 2021 والتي يتم تقديمه من شركة مرسول لكافة عملائها في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية وأيضا خارجها، حيث تقوم الشركة بتقديم العروض الخاصة للعملاء والمميزة ومختلف الخدمات الأخرى، ويعد تطبيق مرسول هو من أحد أهم التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات والذي يقوم بأدائه على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع

حيث يقوم هذا التطبيق بتوصيل كافة الطلبات الخاصة للعميل من خلال كافة المتاجر والمطاعم على مستوى المملكة السعودية، و للتعرف أكثر على عروض مرسول تابع القراءة.

عروض كوبونات مرسول 2021

يقوم تطبيق مرسول بتقديم عدد من العروض لمختلف العملاء في المملكة السعودية؛

تخفيضات خصم 20 ريال في حالة القيام بدفع عن طريق اس تي سي باي، خصم 20 ريال عند الطلب من ماكس برجر، وخصم 20 ريال على أي ورد من ايرلي بيرد، وكذلك احصل على خصم 20 ريال من أي طلب من زعتر وزيت، كما يمكنك الاطلاع على المزيد من العروض وأيضا التخفيضات التي يقدمه تطبيق مرسول لعملائه من خلال الصفحة الرسمية للتطبيق على منصة تويتر حيث يقوم العاملين على التطبيق بالإعلان عن العروض والتخفيضات أولا بأول.

خطوات التواصل مع خدمة عملاء مرسول

بالنسبة لكيفية تحميل تطبيق مرسول والذي يتوفر تحميله من خلال متجر جوجل بلاي، وابل ستور وايفون ستور عبر الانترنت، أما عن طريقة التواصل مع خدمة عملاء تطبيق مرسول حيث يوفر القائمين على التطبيق عدد من وسائل التواصل المباشر أما من خلال التواصل مع خدة العملاء من خلال الحساب الرسمي

للتطبيق على الانترنت او من خلال البريد الالكتروني الخاص بالتطبيق أو من خلال منصة تويتر الحساب الرسمي الخاص بالتطبيق، حيث يمكن ترك الرسائل للتواصل المباشر وطلب الاوردر مباشرة من خلال التطبيق عبر الانترنت.