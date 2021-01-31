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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صبغ الحواجب باستخدام القهوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقهوة ، تبحث جميع النساء دائمًا على ما يساعدها في تغيير شكلها للأفضل وأيضًا لكي تغير روتين اليوم، ومن الأشياء التي تلجأ إليها دائمًا معظم السيدات هو تغيير لون الحواجب عن طريق الصبغ فيمكن أن يتم صبغ الحواجب بعدة أشياء طبيعية من أهمها صبغ الحواجب بالقهوة، وحيث الحواجب السميكة أصبحت هي الموضع في تلك الأيام فإن القهوة هي أكبر مثال على ذلك، في هذا المقال سوف نتعرف على صبغ الحواجب باستخدام القهوة وطرق عملها.
صبغ الحواجب بالقهوة
يمكن أن يتم تجربة عمل صبغة القهوة لصبغ الحواجب وذلك عن طريق توافر عدة مكونات وطريقة عمل معينة وذلك كالتالي:
مكونات صبغ الحواجب بالقهوة
- ملعقتين كبيرتين من بواقي القهوة أو ما يسمى بالتفل.
- مقدار ملعقة صغيرة كاكاو يكون بودر خام.
- مقدار ملعقتين كبيرتين زيت جوز الهند.
- مقدار ملعقة كبيرة عسل.
طريقة تحضير صبغ الحواجب بالقهوة
- نقوم بإحضار إناء صغير نضع به بقايا القهوة ومسحوق الكاكاو، ومن المعروف أن الكاكاو من الأشياء المفيدة جدًا في التفتيح، لذلك عندما نريد الحصول على لون أفتح لذا يجب استخدام الكاكاو.
- نقوم بإضافة جوز الهند إلى باقي المكونات ثم نقوم بالتقليب بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- في النهاية يتم إضافة العسل بالتدريج حتى نلاحظ أن الخليط أصبح لزج ولاصق.
- نقوم بترك جميع مكونات الخليط لمدة خمسة دقائق حتى تتماسك مع بعضها البعض.
- نقوم بإحضار فرشاة تكون ملفوفة مثلًا فرشاة ماسكرا قديمة.
- نقوم بتمشيط الحواجب عن طريق استخدام تلك الفرشاة.
- نحضر فرشاة أخرى تكون مسطحة ونضع عن طريقها الخليط على الحواجب.
- يمكن أن يتم وضع طبقتين من الخليط على الحواجب.
- يتم ترك الصبغة على الحواجب لمدة ثلث ساعة أو أكثر حتى تأخذ الحواجب اللون تمامًا.
- تزال الصبغة باستخدام القطنة.
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