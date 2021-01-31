كيفية صبغ الحواجب باستخدام القهوة

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقهوة ، تبحث جميع النساء دائمًا على ما يساعدها في تغيير شكلها للأفضل وأيضًا لكي تغير روتين اليوم، ومن الأشياء التي تلجأ إليها دائمًا معظم السيدات هو تغيير لون الحواجب عن طريق الصبغ فيمكن أن يتم صبغ الحواجب بعدة أشياء طبيعية من أهمها صبغ الحواجب بالقهوة، وحيث الحواجب السميكة أصبحت هي الموضع في تلك الأيام فإن القهوة هي أكبر مثال على ذلك، في هذا المقال سوف نتعرف على صبغ الحواجب باستخدام القهوة وطرق عملها.

صبغ الحواجب بالقهوة

يمكن أن يتم تجربة عمل صبغة القهوة لصبغ الحواجب وذلك عن طريق توافر عدة مكونات وطريقة عمل معينة وذلك كالتالي:

مكونات صبغ الحواجب بالقهوة

ملعقتين كبيرتين من بواقي القهوة أو ما يسمى بالتفل.

مقدار ملعقة صغيرة كاكاو يكون بودر خام.

مقدار ملعقتين كبيرتين زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة عسل.

طريقة تحضير صبغ الحواجب بالقهوة