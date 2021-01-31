خل التفاح وتفتيح البشرة

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عمر شويل - جدة كيفية استخدام خل التفاح في تفتيح البشرة، يعد خل التفاح منتج طبيعي يتم استخدامه كبديل لعدة أشياء طبية وقد شاع انتشار خل التفاح واستخدامه في العديد من دول العالم ومنذ القدم ويستخدم ذلك في علاج العديد من الأمراض، فهو يعتبر مضاد حيوي طبيعي يستخرج من تخثر ثمار التفاح، حيث أن السكر يمكن أن يصبح تخمير بكتيريا نافعة، والسكر يمكن أن يتحول بدوره إلى كحول، ويحتوي خل التفاح على العديد من المميزات والفوائد منها أنه يحتوي على الفيتامينات والأحماض الأمينية والبوتاسيوم والكالسيوم وحمض الستريك.
فوائد خل التفاح للبشرة
خل التفاح يدخل في عدة وصفات للوجه فهو يحتوي على فوائد عديدة للبشرة منها ما يلي:
- يحمي الوجه من التجاعيد التي يمكن أن تنتج بسبب التقدم في العمر وذلك حيث أن البشرة تصبح فاقدة المرونة، لذلك فإن خل التفاح يعد قابض للمسام ويمكن أن يستخدم مثل التونر أو الغسول.
- تستخدم خل التفاح في علاج البشرة من حب الشباب والذي ينتج بسبب وجود البكتيريا التي تسبب في ظهور تلك الحبوب، حيث أن تراكم تلك المادة الدهنية يعمل على تكون الحبوب في الوجه.
- يستخدم خل التفاح في تقشير البشرة، وذلك لأنه يساعد في التخلص من بقايا الجلد الميتة.
- يستخدم خل التفاح بعد تخفيفه في التخلص من الحروق التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس المباشرة الضارة.
فوائد مسح الوجه بخل التفاح
يعد مسح الوجه بخل التفاح من الأشياء الهامة للبشرة ويحتوي على العديد من الفوائد منها ما يلي:
- يقوم بمحاربة البكتيريا وتنظيف مسامات البشرة من الزيوت الفائضة عنه.
- يقوم بعلاج الندوب والبثور و الرؤوس السوداء وأيضًا حب الشباب.
- يقوم بعلاج الهالات السوداء التي توجد تحت العين.
- يعالج خل التفاح حروق الشمس.
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