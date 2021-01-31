شوف عروض لاب توب جرير خصم 12% على لابتوب ديل لهذا الاسبوع.. شاهد أسعار الموديلات المختلفة من مكتبة جرير

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عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير، تهدف jarir bookstore مكتبة جرير إلى الحفاظ على مكانة رائدة في جودة الخدمات المقدمة للعملاء، لتزويد عملاء مكتبات جرير بمنتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، أن تكون أسواق جرير رائدة في السوق في مجال اللوازم المكتبية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والكتب، بناء فريق إدارة ممتاز وفعال، تحفيز الحماس الفردي وتزويد موظفي جرسر بفرص النمو الشخصي، خدمة المجتمع ورد الجميل للمجتمع، لأننا نعتقد أن مسؤوليتنا الاجتماعية تكمن في ذلك.

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عروض لاب توب جرير (ديل لابتوب جرير)

عروض جرير اليوم كمبيوتر محمول للألعاب من Dell Alienware M15 R2، مقاس 15.6 بوصة (الجيل التاسع) Intel Core i7-9750 H ،NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB ،1 تيرابايت SSD، متوافق مع سماعة رأس VR، فقط مقابل 10499 ريال سعودي بدلاً من 11799 ريال سعودي. لابتوب جرير جهاز كمبيوتر Dell Alienware Aurora R9 ثماني النواة للألعاب (الجيل التاسع) Intel Core i9-9900K NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB، متوافق مع سماعات رأس VR، تحت ضوء القمر، مقابل سعر 13699 ريال سعودي بدلاً من 15499 ريال سعودي. تخفيضات جرير Dell Alienware M17 R3 كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة، الجيل العاشر Intel Core i9-10980 HK ، NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB ،1 تيرابايت SSD، متوافق مع سماعات رأس VR، مقابل سعر 15499 ريال سعودي بدلاً من 16499 ريال سعودي.

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