نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات بحرف الراء جديدة ومميزة 2021 اسماء بنات بحرف ر ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن أفضل اسماء بنات بحرف الراء ويحتاجون إلى معرفة جميع الأسماء التي تبدأ بهذا الحرف ونقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة مميزة من أسماء بنات بحرف الراء جديدة ومميزة مع توضيح معني كل اسم حتى يستطيع الآباء تحديد اسم الطفل خاصة وأن تسمية الطفل يسبب حيرة كبيرة للوالدين لاختيار اسم المولود الجديد خاصة وأن هذا الاسم سيظل يحمله الابن طوال حياته لذلك يحتاج الوالدين إلى إتقان الاسم واختيار اسم يحمل معنى جميل ومميز.

اسماء بنات بحرف الراء

هناك الكثير من اسماء بنات بحرف الراء فهناك أسماء عربية من القران وأسماء إنجليزية وأسماء تركية وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل أسماء بنات بحرف ر مع توضيح معنى هذه الأسماء.

رشا: هو من الأسماء العربية المميزة والذي يكون معناه المرأة القوية وهو من الأسماء الشائعة في بعض الدول العربية.

هو من الأسماء العربية المميزة والذي يكون معناه المرأة القوية وهو من الأسماء الشائعة في بعض الدول العربية. رقية: هو من الأسماء الجميلة والمميزة المرتبطة بالدين وهو اسم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسماء المميزة.

هو من الأسماء الجميلة والمميزة المرتبطة بالدين وهو اسم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسماء المميزة. رباب: ومعنى هذا الاسم هو السحاب الأبيض وقد يكون من الأسماء العربية القديمة ولكن اسم مميز.

ومعنى هذا الاسم هو السحاب الأبيض وقد يكون من الأسماء العربية القديمة ولكن اسم مميز. رضوى: من الأسماء العربية المميزة ومعناه المرأة الراضية وهو من الأسماء الشائعة في الوطن العربي.

من الأسماء العربية المميزة ومعناه المرأة الراضية وهو من الأسماء الشائعة في الوطن العربي. ريهام: من الأسماء ذات الأصل العربي وهو من أسماء بنات حلوة وفخمة ومعناه هو الغيث القليل.

من الأسماء ذات الأصل العربي وهو من أسماء بنات حلوة وفخمة ومعناه هو الغيث القليل. رنيم: هو من أسماء بنات فخمه المنتشرة بشكل كبير وهو معناه المرأة حسنة الصوت.

هو من أسماء بنات فخمه المنتشرة بشكل كبير وهو معناه المرأة حسنة الصوت. رزان: هو من ضمن أسماء بنات المميزة التي تحمل معني مميز ومعناه هو الوقورة المتنزنة التي دائما ما تتصرف بحكمة في جميع قراراتها.

هو من ضمن أسماء بنات المميزة التي تحمل معني مميز ومعناه هو الوقورة المتنزنة التي دائما ما تتصرف بحكمة في جميع قراراتها. روان: هو من الأسماء التي تحمل أصل فارسي ومعناه المرشد الذي يدل الناس وهو من الأسماء التي انتشرت مؤخرا في الوطن العربي.

اسماء بنات بحرف الراء من القران الكريم

يحتاج الكثير من الآباء والأمهات إلى معرفة أسماء بنات بحرف الراء من القران الكريم حتى يقوموا باختيار اسم مميز للفتاة من القران فهناك أسماء من القران مميزة وجميلة ونوفر لكم أفضل أسماء بنات بحرف الراء من القران الكريم وهي:

رميم: وهو من الاسماء الجميلة ومعناة الشئ القديم.

وهو من الاسماء الجميلة ومعناة الشئ القديم. رحمة: وهو من الأسماء الدينية التي ذكرت في القران الكريم ومعناه العطف.

وهو من الأسماء الدينية التي ذكرت في القران الكريم ومعناه العطف. روضة: وهي الأرض التي تملأ بالخضرة والزرع وهو من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم.

وهي الأرض التي تملأ بالخضرة والزرع وهو من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم. روح: معناه الراحة والرحمة وهو أيضا روح الإنسان ومن الأسماء القرآنية.

اسماء بنات بحرف الراء من ثلاث حروف

رهف.

رؤي.

ريا.

ريف.

رأد.

رنا.

روز.

رشا.

رين.

ملك.

فرح.

أمل.

تقى.

ريم.

شذى.

هدى.

حور.

آية.

أثل.

اسماء بنات بحرف الراء من اربع حروف