نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات مميزة ومعانيها 2021.. عربية وتركية وإنجليزية ومن القرآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسماء بنات جديدة حيث يعد أمر اختيار اسم للطفل أمر محير للغاية للوالدين خاصة وأن هناك عدد كبير للغاية من أسماء بنات جديدة وتحمل معاني رائعة ومميزة ولذلك نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة كبيرة من أسماء البنات الجديدة والمميزة للغاية التي تحمل معاني مميزة، وعلى الوالدين عند اختيار أسماء الأبناء التمعن والتيقن في اختيار اسم مميزة ويحمل معني مميز وجيد وذلك لأنة بالتأكيد سوف يحمل الأبناء هذا الاسم طوال حياتهم لذلك علي الوالدين اختيار اسم مميز يجعل الابن سعيد به ولا يشعر بان اسمه لا يحمل معنى أو يجد آخرون يسخرون من اسمه.

اسماء بنات بحرف الراء

هناك الكثير من اسماء بنات بحرف الراء واسماء جميلة ومميزة للغاية وأبرزها هي:

روجين: وهو اسم أصل أمريكي ومعناه هو شمس الحياة وأيضا يطلق عليه العديد من المعاني الأخرى وهي الملكة وأيضا صاحبة الشأن العالي ويحمل هذا الاسم طابع أن صاحبته دائما ما تكون ذات شخصية قيادية وتحب دائما التنقل والسفر، وهي دائما ما تواكب التطورات المستمرة التي تحدث وأيضا قد تكون روجين شخصية عنيدة.

وهو اسم أصل أمريكي ومعناه هو شمس الحياة وأيضا يطلق عليه العديد من المعاني الأخرى وهي الملكة وأيضا صاحبة الشأن العالي ويحمل هذا الاسم طابع أن صاحبته دائما ما تكون ذات شخصية قيادية وتحب دائما التنقل والسفر، وهي دائما ما تواكب التطورات المستمرة التي تحدث وأيضا قد تكون روجين شخصية عنيدة. راجية: وهو اسم من أصل عربي ومعناه هو أنه يتمنى شيء أو يطلب إلحاح وقد يكون هذا الاسم من الأسماء القديمة ولكنها جميلة جداً وتمتلك معني مميز ومختلف وتكون شخصية الفتاة التي تحمل اسم راجية تكون طموحة للغاية وتسعى دائما إلى تحقيق أهدافها والسعي وراء ما تريد.

وهو اسم من أصل عربي ومعناه هو أنه يتمنى شيء أو يطلب إلحاح وقد يكون هذا الاسم من الأسماء القديمة ولكنها جميلة جداً وتمتلك معني مميز ومختلف وتكون شخصية الفتاة التي تحمل اسم راجية تكون طموحة للغاية وتسعى دائما إلى تحقيق أهدافها والسعي وراء ما تريد. راضية: وهو اسم عربي ومعناه انه مأخوذ من الرضا والقناعة وهو اسم مميز للغاية ويعد اسم راضية من ضمن أسماء بنات من القران حيث ذكر الاسم في سورة الحاقة في قولة تعالي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وقولة تعالي في سورة الفجر ارْجِعِي إِلَىٰ رَبّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّة ومن مميزات الفتاة التي تحمل اسم راضية هي أنها تكون هادئة وطيبة للغاية وتحب كل من حولها وصبورة.

وهو اسم عربي ومعناه انه مأخوذ من الرضا والقناعة وهو اسم مميز للغاية ويعد اسم راضية من ضمن أسماء بنات من القران حيث ذكر الاسم في سورة الحاقة في قولة تعالي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وقولة تعالي في سورة الفجر ارْجِعِي إِلَىٰ رَبّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّة ومن مميزات الفتاة التي تحمل اسم راضية هي أنها تكون هادئة وطيبة للغاية وتحب كل من حولها وصبورة. راغدة: هو من الأسماء ذات أصل عربي ومعناه هو المرأة الميسورة الحال والمترفة وهو اسم مميز أيضا يمتلك معني رائع وجميل ومن مميزات شخصية راغدة أنها شخصية تهتم بجمالها دائما وتثق في شخصيتها ونفسها بشكل كبير للغاية.

هو من الأسماء ذات أصل عربي ومعناه هو المرأة الميسورة الحال والمترفة وهو اسم مميز أيضا يمتلك معني رائع وجميل ومن مميزات شخصية راغدة أنها شخصية تهتم بجمالها دائما وتثق في شخصيتها ونفسها بشكل كبير للغاية. رأفة: هو اسم يحمل أصل عربي ومن الأسماء الجميلة ويحمل معنى الرأفة والشفقة والتعاطف وهو اسم بسيط وشائع وذكر اسم رأفة في القران الكريم في سورة النور في قولة تعالي وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ وتتميز شخصية الفتاة التي تحمل اسم رأفة أنها طيبة وحنونة للغاية وهي شخصية اجتماعية تحب تكوين صداقات مختلفة.

هو اسم يحمل أصل عربي ومن الأسماء الجميلة ويحمل معنى الرأفة والشفقة والتعاطف وهو اسم بسيط وشائع وذكر اسم رأفة في القران الكريم في سورة النور في قولة تعالي وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ وتتميز شخصية الفتاة التي تحمل اسم رأفة أنها طيبة وحنونة للغاية وهي شخصية اجتماعية تحب تكوين صداقات مختلفة. رتال: هو من الأسماء ذات الأصل الهندي وهو اسم مميز أيضا وشائع ويحمل معني لؤلؤ المحيط وتتمتع صاحبة اسم رتال أنها شخصية عاقلة ورزينة تحب دراسة جميع الأمور التي تقوم بها بشكل دقيق وتهتم بكافة تفاصيل الأمور وتحب دائما الأعمال الإبداعية.

هو من الأسماء ذات الأصل الهندي وهو اسم مميز أيضا وشائع ويحمل معني لؤلؤ المحيط وتتمتع صاحبة اسم رتال أنها شخصية عاقلة ورزينة تحب دراسة جميع الأمور التي تقوم بها بشكل دقيق وتهتم بكافة تفاصيل الأمور وتحب دائما الأعمال الإبداعية. رحاب: من الأسماء ذات الأصل العربي وهي من الأسماء القديمة الشائعة وهي من الأسماء العربية الجمع ومفردة هو رحبة ومعناه هو رحبة السعة أو الأرض الواسعة وتتميز صاحبة اسم رحال أنها هادئة وتمتلك شخصية قوية ومزاجها متقلب، وأيضا لا تحب كثرة الكلام.

من الأسماء ذات الأصل العربي وهي من الأسماء القديمة الشائعة وهي من الأسماء العربية الجمع ومفردة هو رحبة ومعناه هو رحبة السعة أو الأرض الواسعة وتتميز صاحبة اسم رحال أنها هادئة وتمتلك شخصية قوية ومزاجها متقلب، وأيضا لا تحب كثرة الكلام. رحمة: هو اسم عربي وهو من الأسماء الجميلة التي تحمل معني مميز ومعناه هو ما ينزله الله تعلي من الخير والنعم والرحمة ويعد اسم رحمة من الأسماء الشائعة في بعض الدول في الوطن العربي وتتسم صاحبة اسم رحمة أنها تتميز بالحب والعطف وتحب من حولها.

المزيد من الأسماء بحرف الراء: رنين , رباب , رضوى , رزانة , راوية , راوند , رندا , ريتال , رزان , ريم , ريماس , ريتاج , رقية , رونا , روجيندا , رانزي , رميم , روح.

اسماء بنات بحرف الميم

مادلين: هو من الأسماء ذات الأصل اليونياني ومعناه مميز حيث يدل على المرأة الفاتنة والمثيرة وأيضا اسم مادلين يطلق على مدينة مجدل الفلسطينية وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها شخصية نقية وعفوية وتحب دائما أن تكون شخص واضح ولديها طموح دائما ما تسعى إلى تحقيقها.

هو من الأسماء ذات الأصل اليونياني ومعناه مميز حيث يدل على المرأة الفاتنة والمثيرة وأيضا اسم مادلين يطلق على مدينة مجدل الفلسطينية وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها شخصية نقية وعفوية وتحب دائما أن تكون شخص واضح ولديها طموح دائما ما تسعى إلى تحقيقها. ماري: هو من الأسماء ذات الأصل الإنجليزي ومن الأسماء الرائعة ويطلق عليه عدة معاني وهي السيدة العظيمة وأيضا يدل على بحر الأحزان وتتميز صاحبة اسم ماري أنها شخصية راقية وقدوة وهادئة.

هو من الأسماء ذات الأصل الإنجليزي ومن الأسماء الرائعة ويطلق عليه عدة معاني وهي السيدة العظيمة وأيضا يدل على بحر الأحزان وتتميز صاحبة اسم ماري أنها شخصية راقية وقدوة وهادئة. ماريان: هو من اسماء بنات عبرية وهو اسم مأخوذ من اسم مريم ومعناه هو السيدة أو بحر الأحزان وأيضا يؤخذ اسم ماريان من اسم ماريا وبذلك فإن معناه أيضا صاحبة البشرة البيضاء وتتميز صاحبة اسم ماريان أنها شخصية هادئة ولا تحب أن تجعل أحد غاضب منها وهي شخصية محبوبة.

هو من اسماء بنات عبرية وهو اسم مأخوذ من اسم مريم ومعناه هو السيدة أو بحر الأحزان وأيضا يؤخذ اسم ماريان من اسم ماريا وبذلك فإن معناه أيضا صاحبة البشرة البيضاء وتتميز صاحبة اسم ماريان أنها شخصية هادئة ولا تحب أن تجعل أحد غاضب منها وهي شخصية محبوبة. ماريا: هو اسم اصله لاتيني ومعناه هو المرأة التي تتميز برقتها وبشرتها البيضاء وهو من الأسماء الشائعة بشكل كبير على مستوى العالم خاصة في الدول الغربية وتتميز الفتاة التي تحمل اسم ماريا أنها شخصية محبوبة وهادئة وتهوي الفنون بمختلف أنواعها.

هو اسم اصله لاتيني ومعناه هو المرأة التي تتميز برقتها وبشرتها البيضاء وهو من الأسماء الشائعة بشكل كبير على مستوى العالم خاصة في الدول الغربية وتتميز الفتاة التي تحمل اسم ماريا أنها شخصية محبوبة وهادئة وتهوي الفنون بمختلف أنواعها. ماهي: هو من الأسماء ذات الأصول الهندية وهو اسم شائع ومعناه الفتاة المنتصرة أو الفتاة القيادية وتتميز صاحبة اسم ما هي أنها ذات شخصية قوية ولا تستسلم للمشاكل ودائما ما تسعى لتحقيق ما تريد.

هو من الأسماء ذات الأصول الهندية وهو اسم شائع ومعناه الفتاة المنتصرة أو الفتاة القيادية وتتميز صاحبة اسم ما هي أنها ذات شخصية قوية ولا تستسلم للمشاكل ودائما ما تسعى لتحقيق ما تريد. مايا: هو من الأسماء العبرية ويأتي معناه في اللغة العربية بمعني الربيع ومعناه في اللغة الفارسية هو القهوة وتتميز صاحبة اسم مايا أنها ضحية تمتاز بالرقة والأنوثة ومن الشخصيات الجريئة والتي تحب أن تكون شخصية اجتماعية.

المزيد من الأسماء بحرف الميم: ماجدة , مادي , ماريا , مارين , مازنة , مالكة , ماليكا , ماليني , متيمة , مجاهدة , مروة , مروة , مريهان , مَسْلَمة , ملاك , ملك , مليكة , منار , منارة , منال , منة , منى , مها , مودة , مي , ميار , ميثا , ميرام , ميرة , ميرنا , ميريام , ميريهان , ميساء.

اسماء بنات بحرف السين

ساجدة: من الأسماء ذات الأصل العربي ومعناه هي الساجدة لله سبحانه وتعالى أو من تصلي لله وتتعبد وهي من الأسماء الدينية المنتشرة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية، وتتميز صاحبة اسم ساجدة بأنها ذات سلوكيات حميدة وشخصية طيبة وعطوفة.

من الأسماء ذات الأصل العربي ومعناه هي الساجدة لله سبحانه وتعالى أو من تصلي لله وتتعبد وهي من الأسماء الدينية المنتشرة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية، وتتميز صاحبة اسم ساجدة بأنها ذات سلوكيات حميدة وشخصية طيبة وعطوفة. سارة: هو من الأسماء ذات الأصل العبري وهو اسم مشتق من السرور ومن مميزات شخصية سارة أنها تتسم بالسرور وتتمني السعادة لكل من حولها وهي من الشخصيات الجميلة.

هو من الأسماء ذات الأصل العبري وهو اسم مشتق من السرور ومن مميزات شخصية سارة أنها تتسم بالسرور وتتمني السعادة لكل من حولها وهي من الشخصيات الجميلة. سالي: من الأسماء العربية وتعني هذا الاسم هو الرائحة الطيبة وتتميز صاحبة اسم سالي أنها تأخذ الأمور ببساطة شديدة وتستطيع تجاهل الأشخاص الذين لا يهتمون بها وهي شخصية رقيقة وخجولة.

من الأسماء العربية وتعني هذا الاسم هو الرائحة الطيبة وتتميز صاحبة اسم سالي أنها تأخذ الأمور ببساطة شديدة وتستطيع تجاهل الأشخاص الذين لا يهتمون بها وهي شخصية رقيقة وخجولة. سجدة: هو اسم عربي ومن الأسماء الجميلة المميزة والدينية التي تطلق علي الإناث وهناك أيضا سورة من القران يطلق عليها اسم السجدة وتتميز شخصية الفتاة التي تسمي بذلك الاسم أنها ذات شخصية هادئة وذات خلق حسنة وتمتلك أسلوب راقي مع الآخرين.

هو اسم عربي ومن الأسماء الجميلة المميزة والدينية التي تطلق علي الإناث وهناك أيضا سورة من القران يطلق عليها اسم السجدة وتتميز شخصية الفتاة التي تسمي بذلك الاسم أنها ذات شخصية هادئة وذات خلق حسنة وتمتلك أسلوب راقي مع الآخرين. سجى: هو واحد من الأسماء العربية المميزة الشائعة ومعناه هو السكون والبقاء على سبيل المثال يقال سجى الليل أي معناه سكن الليل وذكر اسم سجى في القران الكريم في قولة تعالي في سورة الضحى وَاللَّيْل إِذَا سَجَى ومن سمات الفتاة التي تمتلك هذا الاسم أنها ذات طابع هادئ وتحب دائما الأجواء الهادئة والرومانسية.

هو واحد من الأسماء العربية المميزة الشائعة ومعناه هو السكون والبقاء على سبيل المثال يقال سجى الليل أي معناه سكن الليل وذكر اسم سجى في القران الكريم في قولة تعالي في سورة الضحى وَاللَّيْل إِذَا سَجَى ومن سمات الفتاة التي تمتلك هذا الاسم أنها ذات طابع هادئ وتحب دائما الأجواء الهادئة والرومانسية. سعاد: هو من الأسماء العربية القديمة والتي يكون معناها اليمن والبركة وهو اسم عكس البؤس وأيضا سعاد هو نوع من النواع النبات الذي يتميز بان رائحته جميلة وطيبة.

هو من الأسماء العربية القديمة والتي يكون معناها اليمن والبركة وهو اسم عكس البؤس وأيضا سعاد هو نوع من النواع النبات الذي يتميز بان رائحته جميلة وطيبة. سلسبيلا: اسم سلسبيلا من اسماء بنات الجميلة والمميزة وهو من أصل عربي ومأخوذ من اسم سلسبيل ومعناه هو الماء العذب اللين وأيضا هناك عين في الجنة باسم سلسبيل وذكر أيضا هذا الاسم في القران في قولة تعالي في سورة الإنسان عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا وتتميز صاحبة اسم سلسبيلا أنها تمتلك شخصية متواضعة ومن الشخصيات التي تحب الهدوء النفسي.

اسم سلسبيلا من الجميلة والمميزة وهو من أصل عربي ومأخوذ من اسم سلسبيل ومعناه هو الماء العذب اللين وأيضا هناك عين في الجنة باسم سلسبيل وذكر أيضا هذا الاسم في القران في قولة تعالي في سورة الإنسان عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا وتتميز صاحبة اسم سلسبيلا أنها تمتلك شخصية متواضعة ومن الشخصيات التي تحب الهدوء النفسي. سلمى: اسم سلمي من أسماء البنات الحلوة والمميزة وهو من أصل عربي وهو يدل على التفاؤل بالسلامة دائما.

اسم سلمي من أسماء البنات الحلوة والمميزة وهو من أصل عربي وهو يدل على التفاؤل بالسلامة دائما. سُليمة: من الأسماء العربية الجميلة والتي معناها هو السلام والأمان وقد يكون هذا الاسم من الأسماء الغير منتشرة ولكنها جميلة وتتميز صاحبة هذه الاسم أنها حنونة ورقيقة وحساسة للغاية.

من الأسماء العربية الجميلة والتي معناها هو السلام والأمان وقد يكون هذا الاسم من الأسماء الغير منتشرة ولكنها جميلة وتتميز صاحبة هذه الاسم أنها حنونة ورقيقة وحساسة للغاية. سما: هو واحد من الأسماء العربية ومن الأسماء الجميلة والمنتشرة في بعض الدول العربية ومعناه هو العلو وارتفاع الشأن وهو أيضا من الأسماء البسيطة وسهلة النطق والكتابة وتتميز صاحبة اسم سما أنها شخصية تحب التعامل مع الآخرين وتكوين صداقات وذات شخصية هادئة.

المزيد من الأسماء بحرف السين: سمراء , سمياء , سمية , سميح , سميحة , سميرة , سنا , سناء , سنابل , سنام , سنايا , سندس , سها , سهاد , سهام , سهر , سهى , سهيلة , سوان , سودي , سورين , سورينا , سوزان , سوزي , سوسن , سولي , سولينا , سومة , سوميا , سوهندا.

اسماء بنات بحرف الالف

ابتسام: من الأسماء العربية وهي معناها الضحك الخفيف دون صدور صوت وأيضا تدل على السعادة.

من الأسماء العربية وهي معناها الضحك الخفيف دون صدور صوت وأيضا تدل على السعادة. ابتهاج: هو من الأسماء العربية الجميلة ومعناها الفرحة والسرور وتكون شخصية صاحبة هذا الاسم لينة الطبع وحساسة.

هو من الأسماء العربية الجميلة ومعناها الفرحة والسرور وتكون شخصية صاحبة هذا الاسم لينة الطبع وحساسة. ابتهال: معناه الدعاء لله واللجوء له أوقات الصلاة وهو من الأسماء المميزة وتكون صاحبة اسم ابتهال من الشخصيات المحبوبة التي تحب الآخرين.

معناه الدعاء لله واللجوء له أوقات الصلاة وهو من الأسماء المميزة وتكون صاحبة اسم ابتهال من الشخصيات المحبوبة التي تحب الآخرين. أبرار: هو واحد من الأسماء العربية ومعناها المحسنون والمطيعون وهو من الأسماء المميزة الشهيرة في الوطن العربي وذكر هذا الاسم في القران الكريم في قولة تعالي من سورة المطففين إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وتكون صاحبة هذا الاسم عبارة عن امرأة طيبة وعطوفة للغاية.

هو واحد من الأسماء العربية ومعناها المحسنون والمطيعون وهو من الأسماء المميزة الشهيرة في الوطن العربي وذكر هذا الاسم في القران الكريم في قولة تعالي من سورة المطففين إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وتكون صاحبة هذا الاسم عبارة عن امرأة طيبة وعطوفة للغاية. أحلام: هو من أسماء البنات القديمة والجميلة الشائعة ومعناه الرؤى أثناء النوم وأيضا الصابرون وهو من الأسماء المميزة والبسيطة التي يسهل النطق بها.

هو من أسماء البنات القديمة والجميلة الشائعة ومعناه الرؤى أثناء النوم وأيضا الصابرون وهو من الأسماء المميزة والبسيطة التي يسهل النطق بها. أريج: هو اسم عربي وجميل فهو من الأسماء التي تستخدم بشكل كبير في بعض الدول ومعناه هو الرائحة الذكية والطيبة وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية مميزة وتنشر دائما السعادة لدى الآخرين وذات شخصية قوية ومهذبة.

هو اسم عربي وجميل فهو من الأسماء التي تستخدم بشكل كبير في بعض الدول ومعناه هو الرائحة الذكية والطيبة وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية مميزة وتنشر دائما السعادة لدى الآخرين وذات شخصية قوية ومهذبة. أسماء: هذا الاسم من الأسماء العربية المميزة الشائعة ومعناه هو السمو وعلو الشأن وذكر هذا الاسم في القران الكريم في سورة الأعراف في قولة تعالي ” أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ “.

المزيد من الأسماء بحرف الالف: إبراق , أبريال , إبلال , أبية , أبيلا , أتالا , اثيل , أجواد , إخلاص , آرام , اريلين , أرييل , إسراء , أسمهان , أسوار , آسيا , أسيل , أشجان , إشراق , أشرقت , أصالة , أطياف , اعتماد , أفنان.

اسماء بنات بحرف النون

نادين: هو من اسماء البنات المميزة وهو اصله روسي ومعناه هو الرجاء والأمل ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها تتمتع بالذكاء وتحب العمل والتقانة وهي ذات شخصية مرحة وتحب دائما التنقل والسفر.

هو من اسماء البنات المميزة وهو اصله روسي ومعناه هو الرجاء والأمل ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها تتمتع بالذكاء وتحب العمل والتقانة وهي ذات شخصية مرحة وتحب دائما التنقل والسفر. ناردين: هو اسم من أصل يوناني وهو من أنواع النباتات التي تتميز بلونها الأبيض وتتسم الفتاة التي تحمل اسم ناردين أنها مرهفة المشاعر وتتميز أنها دائما ما تتحمل الضغوطات الكبيرة ويمكنها القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد.

هو اسم من أصل يوناني وهو من أنواع النباتات التي تتميز بلونها الأبيض وتتسم الفتاة التي تحمل اسم ناردين أنها مرهفة المشاعر وتتميز أنها دائما ما تتحمل الضغوطات الكبيرة ويمكنها القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد. ناهد: هو من الأسماء العربية ومعناه هو المشرف والبارز ويعد هذا الاسم من الأسماء الشائعة بشكل كبير في الوطن العربي ويطلق على الشباب والفتيات وحامل اسم ناهد من الإناث بأنها شخصية تتسم بالجمال والهدوء وبالنسبة لحامل الاسم من الرجال فانه يتسم بالشجاعة.

هو من الأسماء العربية ومعناه هو المشرف والبارز ويعد هذا الاسم من الأسماء الشائعة بشكل كبير في الوطن العربي ويطلق على الشباب والفتيات وحامل اسم ناهد من الإناث بأنها شخصية تتسم بالجمال والهدوء وبالنسبة لحامل الاسم من الرجال فانه يتسم بالشجاعة. نبيلة: هو من أسماء البنات العربية المميزة ومعناه هو الشريفة والفاضلة وهو من الأسماء التي تحمل معنى جميل وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية طيبة وهادئة وتمتلك خلق حميدة ومهذبة.

هو من أسماء البنات العربية المميزة ومعناه هو الشريفة والفاضلة وهو من الأسماء التي تحمل معنى جميل وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية طيبة وهادئة وتمتلك خلق حميدة ومهذبة. نجاة: هو من الأسماء العربية القديمة التي كانت شائعة بشكل كبير ومعناه الخلاص من شيء وذكر اسم نجاة في القران الكريم في قولة تعالي من سورة غافر وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وبعض صفات صاحبة هذا الاسم أنها دائما لا تحب المجازفة وشخصية هادئة.

هو من الأسماء العربية القديمة التي كانت شائعة بشكل كبير ومعناه الخلاص من شيء وذكر اسم نجاة في القران الكريم في قولة تعالي من سورة غافر وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وبعض صفات صاحبة هذا الاسم أنها دائما لا تحب المجازفة وشخصية هادئة. نجلاء: هو من ضمن أسماء البنات العربية المميزة الذي يمتلك معنى جميل ومعناه الفتاة ذات العيون الجميلة والواسعة وهو من أسماء البنات القديمة التي كانت شائعة للغاية وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها طيبة المشاعر وتبكي بسرعة كبيرة ودائما ما تتمتع بنشاط وحيوية.

هو من ضمن أسماء البنات العربية المميزة الذي يمتلك معنى جميل ومعناه الفتاة ذات العيون الجميلة والواسعة وهو من أسماء البنات القديمة التي كانت شائعة للغاية وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها طيبة المشاعر وتبكي بسرعة كبيرة ودائما ما تتمتع بنشاط وحيوية. ندى: هذا الاسم من الأسماء العربية الجميلة التي تعني البلل المتواجد على الأزهار وأيضا هناك نوع نادر من البخور يطلق عليه اسم ندي وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها شخصية رقيقة وبسيطة وطيبة للغاية وتتعامل بأسلوب مهذب وراقي مع الآخرين.

المزيد من الأسماء بحرف النون: نجوان , نجاح , نبراس , نجوان , نجوة , نجوى , نجيبة , نداء , ندين , نرمين , نرمينا , نسرين , نسمات , نسمه , نشوة , نعمات , نعمة , نعومي , نعيمة , نغم , نفيسة , نهاد , نهال , نهر , نهلة , نهى , نهور , نوارة , نوال , نورا , نوران , نورهان , نوريان , نورين , نوفة , نولين , نيرة , نيفين.

اسماء بنات بحرف العين

عايشة: هو من الأسماء ذات الأصل العربي ومعناه هو العمر طويل الأمد وهو من الأسماء المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها مهذبة ودائما ما تجتهد في عملها وتحب دائما أن يكون عملها هو العمل الحر، وأيضا هي من الأشخاص التي تحب الفنون وتبدع بها.

هو من الأسماء ذات الأصل العربي ومعناه هو العمر طويل الأمد وهو من الأسماء المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها مهذبة ودائما ما تجتهد في عملها وتحب دائما أن يكون عملها هو العمل الحر، وأيضا هي من الأشخاص التي تحب الفنون وتبدع بها. عائشة: من الأسماء العربية الجميلة والمميزة ومعناه صاحبة الحياة أو الحية وهو اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعد هذا الاسم من أشهر الأسماء في العالم العربي وأيضا في العالم حيث إن اسم عائشة مرتبط بالمسلمين.

من الأسماء العربية الجميلة والمميزة ومعناه صاحبة الحياة أو الحية وهو اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعد هذا الاسم من أشهر الأسماء في العالم العربي وأيضا في العالم حيث إن اسم عائشة مرتبط بالمسلمين. عبلة: هو من الأسماء العربية التي تطلق علي الإناث ومعناه هو المرأة السمينة البيضاء وتتسم شخصية الفتاة التي تحمل هذا الاسم أنها ذات خلق وعلى الرغم من أن اسم عبلة من الأسماء الجميلة ولكنة غير منتشر بشكل كبير.

هو من الأسماء العربية التي تطلق علي الإناث ومعناه هو المرأة السمينة البيضاء وتتسم شخصية الفتاة التي تحمل هذا الاسم أنها ذات خلق وعلى الرغم من أن اسم عبلة من الأسماء الجميلة ولكنة غير منتشر بشكل كبير. علا: هو من أسماء البنات الجميلة والذي يحمل أصل عربي ومعناه هو العلو والشموخ وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية طيبة ومهذبة وتحب الأطفال للغاية وتربيتهم وقد تكون شخصية عنيدة وذات مزاج متقلب.

المزيد من الأسماء بحرف العين: عادلة , عاطفة , عالية , عبلاء , عتاب , عبير , عزة , عزيزة , عطر , عفاف , عفيفة , عليا , علياء , عهد , عهود.

اسماء بنات بحرف الجيم

جنا: هو من الأسماء العربية الجميلة المنتشرة بشكل كبير جداً في الوطن العربي ومعناه هو البستان المليء بالأشجار الجميلة وتتسم صاحبة اسم جنا أنها دائما ما تحب الاستقرار وهي شخصية عنيدة وذات حيوية ونشاط كبير ومتفائلة دائما.

هو من الأسماء العربية الجميلة المنتشرة بشكل كبير جداً في الوطن العربي ومعناه هو البستان المليء بالأشجار الجميلة وتتسم صاحبة اسم جنا أنها دائما ما تحب الاستقرار وهي شخصية عنيدة وذات حيوية ونشاط كبير ومتفائلة دائما. جميلة: هو من الأسماء العربية المميزة التي يكون معناها الجمال والحسن وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها صريحة دائما وجرئية وتحب فعل الخير وأيضا تمتلك شخصية مميزة ورومانسية.

هو من الأسماء العربية المميزة التي يكون معناها الجمال والحسن وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها صريحة دائما وجرئية وتحب فعل الخير وأيضا تمتلك شخصية مميزة ورومانسية. جنة: هو من الأسماء العربية الجميلة التي تستخدم بشكل شائع وكبير في الكثير من الدول العربية ومعناه هو الفردوس والبستان المليء بالشجر.

هو من الأسماء العربية الجميلة التي تستخدم بشكل شائع وكبير في الكثير من الدول العربية ومعناه هو الفردوس والبستان المليء بالشجر. جنى: هو من أسماء البنات المميزة 2021 وهو مأخوذ من جنة ومعناه أيضا البستان المليء بالأشجار الجميلة وذكر اسم جني في القران الكريم في سورة الرحمن من قولة تعالي ” مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى اَلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ “.

المزيد من الأسماء بحرف الجيم: جليلة , جمالة , جُمانة , جموح , جنات , جهاد , جهانة , جوانة , جودي , جورجينا , جوليا , جوليان , جوليانا , جولين , جومانا , جوهرة , جيسيكا , جيسي , جيهان.

اسماء بنات بحرف الكاف

كارلا: هو من الأسماء التي تحمل أصل فرنساوي وهي من أسماء بنات جديدة 2021 المميزة والتي بدأت في الانتشار خاصة وأنها تحمل معني مميز وهو المرأة كاملة الأنوثة وأيضا لدية معنى آخر وهو المرأة القوية وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها فتاة جريئة وجميلة ودائما ما تكون حيوية ولكنها قد تكون عصبية.

هو من الأسماء التي تحمل أصل فرنساوي وهي من أسماء بنات جديدة 2021 المميزة والتي بدأت في الانتشار خاصة وأنها تحمل معني مميز وهو المرأة كاملة الأنوثة وأيضا لدية معنى آخر وهو المرأة القوية وتتسم صاحبة هذا الاسم أنها فتاة جريئة وجميلة ودائما ما تكون حيوية ولكنها قد تكون عصبية. كارما: هو من الأسماء العربية الجميلة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومعناه هو شجرة العنب وتتميز صاحبة اسم كارما أنها ذات شخصية حنونة وعطوفة للغاية ومرهفة المشاعر.

هو من الأسماء العربية الجميلة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومعناه هو شجرة العنب وتتميز صاحبة اسم كارما أنها ذات شخصية حنونة وعطوفة للغاية ومرهفة المشاعر. كاميليا: هو من الأسماء اللاتينية الذي يطلق على الإناث وهو من الاسماء الجميلة ومعناه هو زهرة وشجرة دائما ما تكون خضراء.

هو من الأسماء اللاتينية الذي يطلق على الإناث وهو من الاسماء الجميلة ومعناه هو زهرة وشجرة دائما ما تكون خضراء. كريمة: هو من الأسماء العربية ومعناه هو صاحبة الجود والكرم وكلمة كريمة هي بالطبع عكس كلمة بخيلة ومن مميزات صاحبة هذا الاسم انها دائما ما تحب أن تساعد الآخرين ودائما ما تكون طموحة لتحقيق ما تريد.

المزيد من الاسماء بحرف الكاف: كاترين , كارلي , كارلين , كارميلا , كاريسا , كاظمة , كاندي , كايا , كرمة , كنز , كنزي , كنوز , كوثر .

اسماء بنات بحرف الفاء

فاتن: هو اسم بنت من الأسماء العربية ومعناه جميل وهو ما يبهر الآخرين دائما و يفتنهم وهو من الأسماء الشائعة في بعض الدول العربية.

هو اسم بنت من الأسماء العربية ومعناه جميل وهو ما يبهر الآخرين دائما و يفتنهم وهو من الأسماء الشائعة في بعض الدول العربية. فاتنة: هو من الأسماء العربية الجميلة الذي يدل على الجمال الزائد وهو من الأسماء المميزة وتتميز صاحبة اسم فاتنة أنها تمتلك شخصية جذابة وتمتلك ثقة كبيرة في نفسها.

هو من الأسماء العربية الجميلة الذي يدل على الجمال الزائد وهو من الأسماء المميزة وتتميز صاحبة اسم فاتنة أنها تمتلك شخصية جذابة وتمتلك ثقة كبيرة في نفسها. فاطمة: هو اسم عربي من الأسماء الجميلة المرتبطة بالدين ومعناه هو التي تفطم نفسها عن الصغائر والشهوات وهو اسم بنت الرسول (صلى الله عليم وسلم).

هو اسم عربي من الأسماء الجميلة المرتبطة بالدين ومعناه هو التي تفطم نفسها عن الصغائر والشهوات وهو اسم بنت الرسول (صلى الله عليم وسلم). فايزة: هو من أسماء بنات القديمة وهو من أصل عربي ومعناه هو الفائزة والحاصلة على جائزة وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها تمتلك شخصية جميلة ودائما ما تكون ناجحة ومتفوقة في تحقيق أهدافها.

المزيد من الأسماء بحرف الفاء: فاخرة , فادا , فادية , فاريهان , فاضلة , فاطيما , فايدة , فائزة , فتحية , فجر , فدوة , فدوى , فرح , فرحة , فردوس , فريدا , فريدة , فضيلة , فطنة , فطيمة , فطينة , فهيدة , فوزية.

اسماء بنات بحرف الواو

وجدان: هو من الأسماء العربية المميزة التي تعني الأحاسيس والمشاعر وتتميز صاحبة اسم وجدان أنها تمتلك شخصية حساسة وهي تميل بشكل كبير للحياة الروتينية وتمتلك شخصية رومانسية.

هو من الأسماء العربية المميزة التي تعني الأحاسيس والمشاعر وتتميز صاحبة اسم وجدان أنها تمتلك شخصية حساسة وهي تميل بشكل كبير للحياة الروتينية وتمتلك شخصية رومانسية. ورد: هو من الأسماء العربية المميزة ومعناه الزهور التي تتميز بان رائحتها جميلة وتتميز صاحبة اسم ورد أنها شخصية ذكية ومبدعة وتتميز بالصبر وفي العمل تكون ذات شخصية قوية وجدية.

هو من الأسماء العربية المميزة ومعناه الزهور التي تتميز بان رائحتها جميلة وتتميز صاحبة اسم ورد أنها شخصية ذكية ومبدعة وتتميز بالصبر وفي العمل تكون ذات شخصية قوية وجدية. وسام: هو اسم عربي ومعناه انه شرف لمن يناله وأيضا يطلق عليه معنى آخر وهو الوسامة أي الشخص الوسيم ويعم هذا الاسم من الأسماء الشائعة في الوطن العربي.

هو اسم عربي ومعناه انه شرف لمن يناله وأيضا يطلق عليه معنى آخر وهو الوسامة أي الشخص الوسيم ويعم هذا الاسم من الأسماء الشائعة في الوطن العربي. ولاء: هو من الأسماء العربية الذي يدل على المحبة والصداقة وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها تحب العلاقات الاجتماعية وتكوين الصداقات ومن صفاتها هي الغموض.

المزيد من الأسماء بحرف الواو: وتين , وجدة , وجود , وجيدة , وحيدة , وديعة , وردة , ورود , وسيلة , وسيمة , وعد , ونيسة , وفاء , وداد , وهيبة , وصال , وجدان , وثاق.

اسماء بنات بحرف اللام

لارا: واحدة من الأسماء اللاتينية المميزة ومعناه هو النخبة أو معناه الطبقة الراقية ومعناه في اللغة العربية هو النجمة التي تضئ في السماء وهو معنى مميز للغاية وتتميز شخصية الفتاة التي تحمل اسم لارا أنها خجولة ومحبوبة ومتعاونة دائما مع الآخرين.

واحدة من الأسماء اللاتينية المميزة ومعناه هو النخبة أو معناه الطبقة الراقية ومعناه في اللغة العربية هو النجمة التي تضئ في السماء وهو معنى مميز للغاية وتتميز شخصية الفتاة التي تحمل اسم لارا أنها خجولة ومحبوبة ومتعاونة دائما مع الآخرين. لمار: هو من الأسماء الفرنسية الجديدة ويمتلك عدد كبير من المعاني أبرزها هي الشعاع والبريق والضوء وجميع معاني الاسم متشابهه وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها تمتاز بالجمال وذات شخصية جذابة.

هو من الأسماء الفرنسية الجديدة ويمتلك عدد كبير من المعاني أبرزها هي الشعاع والبريق والضوء وجميع معاني الاسم متشابهه وتتميز صاحبة هذا الاسم أنها تمتاز بالجمال وذات شخصية جذابة. لمياء: هو من الأسماء العربية القديمة والمميزة ومعناه ومعناه الفتاة الجميلة الحسناء والتي تمتلك صفات حميدة ومميزة ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية محبوبة وتتعامل مع الآخرين بأسلوب مهذب.

هو من الأسماء العربية القديمة والمميزة ومعناه ومعناه الفتاة الجميلة الحسناء والتي تمتلك صفات حميدة ومميزة ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها ذات شخصية محبوبة وتتعامل مع الآخرين بأسلوب مهذب. لميس: هو من الأسماء العربية المميزة ومعناه مأخوذ من اللمس وهو من الأسماء الشهيرة والمنتشرة في الوطن العربي وتتميز صاحبة اسم لميس أنها شخصية ناجحة ومستقلة بنفسها وتمتلك شخصية قوية ومميزة.

المزيد من الأسماء بحرف اللام: لاران , لارانا , لاريا , لاريسا , لاريس , لارين , لاسي , لاسيل , لاسينا , لاسينا , لالان , لالي , لانا , لاندا , لبلبة , لجينة , لطفية , لمارا , لوجينا , لوسين , لوكاس , لولو , لؤلؤة , لوليان.

اسماء بنات بحرف التاء

تارا: هو من الأسماء التركية المميزة ومعناه هو الزهرة الجميلة وله معنى آخر أيضا وهو الفتاة المبهجة ومن مميزات الفتاة التي تحمل اسم تارا هي فتاة ذكية وتهتم دائما بأنوثتها وتتميز بالرقة.

هو من الأسماء التركية المميزة ومعناه هو الزهرة الجميلة وله معنى آخر أيضا وهو الفتاة المبهجة ومن مميزات الفتاة التي تحمل اسم تارا هي فتاة ذكية وتهتم دائما بأنوثتها وتتميز بالرقة. تالا : هو اسم يوناني ومن الأسماء الجميلة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ومعناه هو الفتاة الحسناء وجميع معاني هذا الاسم في مختلف اللغات جميلة ومعناه في اللغة الفرنسية الذهب ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها تتميز بالرقة وهي فتاة محبوبة.

: هو اسم يوناني ومن الأسماء الجميلة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ومعناه هو الفتاة الحسناء وجميع معاني هذا الاسم في مختلف اللغات جميلة ومعناه في اللغة الفرنسية الذهب ومن مميزات صاحبة هذا الاسم أنها تتميز بالرقة وهي فتاة محبوبة. ترتيل: اسم ترتيل من الأسماء الرائعة والجميلة التي تحمل معني مميز وهو اسم من أصول عربية ومعناه هو الإحسان والصوت الجميل وهو من أجمل الأسماء التي ذكرت في القران الكريم في سورة الفرقان من قولة تعالي ” وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً “.

اسم ترتيل من الأسماء الرائعة والجميلة التي تحمل معني مميز وهو اسم من أصول عربية ومعناه هو الإحسان والصوت الجميل وهو من أجمل الأسماء التي ذكرت في القران الكريم في سورة الفرقان من قولة تعالي ” وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً “. تسنيم: هو من ضمن الأسماء العربية الجميلة ومعناه هو اسم عين ماء متواجدة في الجنة ولا يشرب من هذه الماء سوي المقربون من الله عز وجل وذكر هذا الاسم في القران الكريم في قولة تعالي من سورة المطففين ” وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ”.