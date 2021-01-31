نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات بحرف الميم 2021 اسماء بنات بحرف م ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من الآباء والأمهات من معرفة اسماء بنات بحرف الميم لمعرفة كافة الأسماء التي تبدأ بحرف الميم واختيار اسم مناسب ومميز للطفل، ويعد اختيار اسم الطفل من أهم الأمور التي تسبب حيرة كبيرة لدي الوالدين خاصة وأن هناك الكثير من الأسماء الجميلة والمميزة التي تحمل معاني جميلة، ونقدم لكم في هذا الموضوع أسماء بنات بحرف م مع توضيح معاني هذه الأسماء ويمكنك في النهاية اختيار اسم الطفل، ولكن عليك التيقن في الأمر واختيار اسم يحمل معني مميز وجميل.

اسماء بنات بحرف الميم

هناك عدد مميز وكبير من أسماء بنات بحرف الميم ويمكنك الاختيار بين هذه الأسماء بعد معرفة معني كل اسم منها ومن أفضل أسماء البنات بحرف م هي:

مي: من الأسماء العربية الشائعة بشكل كبير ومعناه هو القرد الصغيرة.

من الأسماء العربية الشائعة بشكل كبير ومعناه هو القرد الصغيرة. ميار: هو واحد من الأسماء الجميلة الشائعة في الوطن العربي ومعناه هو الضوء المنبعث من القمر.

هو واحد من الأسماء الجميلة الشائعة في الوطن العربي ومعناه هو الضوء المنبعث من القمر. مايا: من الأسماء التي تحمل معنى جميل ومنتشر بشكل كبير جداً ومميز ومعناه هو أنواع الماس.

من الأسماء التي تحمل معنى جميل ومنتشر بشكل كبير جداً ومميز ومعناه هو أنواع الماس. مارين: من الأسماء الجميلة والمميزة ومعناها هو المرأة الطيبة التي تمتلك شخصية حنونة.

من الأسماء الجميلة والمميزة ومعناها هو المرأة الطيبة التي تمتلك شخصية حنونة. ماري: من الأسماء التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في الأوان الأخيرة ومعناه هو قطرات المياه المنبعثة من البحر.

من الأسماء التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في الأوان الأخيرة ومعناه هو قطرات المياه المنبعثة من البحر. ماذي: من أسماء بنات المميزة ومعناه هو عسل النحل الأبيض النقي وأيضا معناه المرأة الطيبة.

من أسماء بنات المميزة ومعناه هو عسل النحل الأبيض النقي وأيضا معناه المرأة الطيبة. مليكة: وهو من الأسماء البسيطة والجميلة ومعناه الملكة التي تمتلك أخلاق جميلة ورفعيه.

وهو من الأسماء البسيطة والجميلة ومعناه الملكة التي تمتلك أخلاق جميلة ورفعيه. مريام: من الأسماء المنتشرة في الوطن العربي فهي تحمل معنى جميل وهو المرأة النقية العفيفة.

اسماء بنات بحرف الميم قديمة

مآثر: ومعناه المرأة ذات الأخلاق القيمة.

ومعناه المرأة ذات الأخلاق القيمة. ميسر: اسم يحمل أصول عربية ومعناه السهل وأيضا المرأة اللينة.

اسم يحمل أصول عربية ومعناه السهل وأيضا المرأة اللينة. مهرة: معناه المرأة الغالية التي تعد قيمة كبيرة.

معناه المرأة الغالية التي تعد قيمة كبيرة. ميسم: من الأسماء الجميلة للبنات ومعناه الجمال.

من الأسماء الجميلة للبنات ومعناه الجمال. ملكة: هو من أسماء بنات فخمة ومعناه الراسخة بالنفوس وهو اسم جميل.

هو من أسماء بنات فخمة ومعناه الراسخة بالنفوس وهو اسم جميل. مارين: هو اسم لاتيني ومعناه البحر وهو من الأسماء البسيطة والجميلة.

هو اسم لاتيني ومعناه البحر وهو من الأسماء البسيطة والجميلة. ماري: هو من الأسماء القديمة ولكنها مميزة ومازالت شائعة في الكثير من الدول العربية ومعناه هو السيدة العظيمة.

هو من الأسماء القديمة ولكنها مميزة ومازالت شائعة في الكثير من الدول العربية ومعناه هو السيدة العظيمة. مليكة: هو من الأسماء التي تحمل معنى جميل وهو معناه المرأة ذات الخلق وأيضا التي تمتلك أشياء ثمينة.

هو من الأسماء التي تحمل معنى جميل وهو معناه المرأة ذات الخلق وأيضا التي تمتلك أشياء ثمينة. ماجدة: من أشهر أسماء البنات القديمة والمميزة ومعناه المرأة صاحبة المجد والأخلاق الحسنة.

من أشهر أسماء البنات القديمة والمميزة ومعناه المرأة صاحبة المجد والأخلاق الحسنة. مرام: هو من الأسماء التي تطلق علي الإناث ومعناه المطلب أو مايتمناة الإنسان ويرغب في الحصول عليه.

هو من الأسماء التي تطلق علي الإناث ومعناه المطلب أو مايتمناة الإنسان ويرغب في الحصول عليه. مديحة: اسم مؤنث واصلة عربي ومعناه الممدوحة أو ذات الأفعال الحسنة.

أسماء بنات بحرف الميم تركية

ميليسا: هو من الاسماء التركية التي تحمل معني جميل ومعناة هو المرأة الحسناء الجميلة.

هو من الاسماء التركية التي تحمل معني جميل ومعناة هو المرأة الحسناء الجميلة. مرفت: هو من الأسماء التركية المنتشرة بشكل كبير ومعناه الحجر الصلب.

هو من الأسماء التركية المنتشرة بشكل كبير ومعناه الحجر الصلب. ميهاد: من الأسماء ذات الأصل التركي ومعناه البساطة والسهولة.

من الأسماء ذات الأصل التركي ومعناه البساطة والسهولة. ميليا: وهو من الأسماء التركية الجميلة ومعناها هو زهرة في الجنة.

وهو من الأسماء التركية الجميلة ومعناها هو زهرة في الجنة. ميريهان: من الأسماء ذات الأصل التركي والمنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي ومعناه هو نور القمر.

من الأسماء ذات الأصل التركي والمنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي ومعناه هو نور القمر. ملك: هو من الأسماء التركية الجميلة والمنتشرة ومعناه واحد من الملائكة ويتميز صاحبة أنه ذو رقة وجمال.

هو من الأسماء التركية الجميلة والمنتشرة ومعناه واحد من الملائكة ويتميز صاحبة أنه ذو رقة وجمال. ميرنان: معناة كثرة الرنين واصل هذا الاسم هو أعجمي.

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