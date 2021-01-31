نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية الموفرة لمدة 4 ايام في مهرجان خصومات فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية الموفرة لمدة 4 ايام نقدمها لكم في فترة مهرجان خصومات فبراير 2021، كما نعرض لكم خصومات بنده على الأطعمة المجمدة، وهذا ضمن 24 ألف منتج تقدمه لنا بنده السعودية، ما بين عروض جوالات هايبر بنده، و خصومات بنده على الأجهزة المنزلية والشاشات.

عروض بنده الاسبوعية الموفرة لمدة 4 ايام في مهرجان خصومات فبراير 2021

نقدم لكم اليوم تخفيضات مجلة بنده الاسبوعيه على الأسماك والدجاج المجمد، وكذلك مختلف أنواع الخضار المجمد سريع التحضير، كما يوجد عرض خاص متاح في فروع بنده للتجزئة لمدة 4 أيام فقط سنوافيكم بتفاصيله في التالي.

عروض بنده السعوديه

متوفر حاليًا عرض التوفير لفترة محدودة من شركة هايبر بنده على اللبنة، حيث متاح شراء عبوة من لبنة بلدية ضمن عرض 1 + 1، الذي من خلاله يتم الحصول على عبوة أخرى مجانًا، والعرض متاح بدايةً من اليوم 18 جمادى الثاني 1442، وحتى يوم الأربعاء الموافق 21 جمادى الثاني 1442، كما ينتهي العرض كذلك بنفاذ الكمية.

عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية

اسعار السلع التالية توضح اخر عروض بنده الاسبوعيه المتاحة على التونة والأسماك المجمدة من روبيان، وجمبري، وسمك فيليه:

عروض اسماك بنده اليوم على روبيان للطبخ أسماك، بسعر 27.95 بدلًا من 47.50 ريال سعودي.

على روبيان للطبخ أسماك، بسعر 27.95 بدلًا من 47.50 ريال سعودي. فيليه سمك أبيض أسماك، حجم 400 جرام، بسعر 23.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

سمك السلمون هايبر بنده فيليه أسماك، بسعر 79.95 بدلًا من 119.95 ريال سعودي.

فيليه أسماك، بسعر 79.95 بدلًا من 119.95 ريال سعودي. حلقات كاليماري أسماك، بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

روبيان للطبخ بنده، حجم 1 كيلو، بسعر 22.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

جمبري جامبو بنده، حجم 500 جرام، بسعر 38.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

علبة تونة بنده، حجم 100 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي لعدد 3 عبوات.

عروض بندة الاسبوعية اليوم

في التالي نعرض لكم عروض هايبر بنده الاسبوعية على الخضار المجمد من أصابع بطاطس، وورقيات، وخضراوات مقطعة، كما يوجد كذلك انواع متنوعة من الفواكة المجمدة:

أصابع بطاطس بنده المقلية ساديا، حجم 2.5 كيلو، بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

المقلية ساديا، حجم 2.5 كيلو، بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. بازلاء خضراء، ذرة حلوة، فاصوليا، خضار مشكل ساديا، حجم 2.5 كيلو، بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

ملوخية السنبلة حجم 400 جرام، أو ملوخية مع التقلية حجم 410 جرام، أو بصل أحمر مقطع حجم 450 جرام، بسعر 8.50 ريال سعودي.

فراولة السنبلة، حجم 800 جرام، بسعر 7.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

رمان داري مجمد، حجم 1 كيلو، بسعر 11.50 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

وبهذا نكون انتهينا من سرد عروض بنده السعودية الخاصة بمدة الـ 4 أيام التالية، كما قدمنا الخصومات متاحة بالفروع على الأطعمة المجمدة من أسماك، ودجاج، وخضار، وفاكهة، وتلك التخفيضات يمكن الإستفادة بها حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021.