شوف تخفيضات العثيم علي مجموعة متنوعة من المنتجات خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم 2021م، يوجد سلسلة فروع العثيم في المملكة العربية السعودية حيث يوجد فرع في الرياض وفي الدمام وغيره، ولذلك فيمكن لأي مواطن سعودي الاستفادة من هذه العروض وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة من العثيم للمواطنين. تخفيضات العثيم أفضل عروض العثيم 2021م بلغ سعر مفروم كندوز إلى 109.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 139.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر مكعبات كندوز خضار بلغ 114.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 139.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كباب حلة كندوز بلغ سعره 126.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 144.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. انتركوت كندوز بلغ سعرها 129.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 139.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. اللحيمي لانشون بلغ سعره 18.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم اقوى عروض العثيم خلال شهر يناير 2021 اللحيمي صدور رومي حبش بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المتحدة بسطرمة بلدي بلغ سعره 47.96 ريال سعودي بدلاً من سعر 52.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حلواني لانشون بقري بلغ سعره 81.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 194.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دينا فلمنك بلغ سعره 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طعمة جبنة فيتا بلغ سعره إلى 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبن قريش بلغ سعره 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم تخفيضات العثيم الأسبوعية علي مجموعة كبيرة من المنتجات جبن براميلي سادة بلغ سعرها 47.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيتون دولسي بلغ سعره 13.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.96 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جبن رومي قديم إلى 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فريكو جودة بلغ سعره 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر الرنجة المغلفة إلى 47.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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