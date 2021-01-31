نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية، شركة بنده هي شركة بيع بالتجزئة تأسست في السعودية في عام 1978م، بعد ذلك اتحدت شركة العزيزية بنده المتحدة في مجموعة واحدة، وهي مجموعة صافولا احدي اكبر الشركات الغذائية الرائدة، وبهذا الاندماج أصبحت أحد أضخم الشركات العاملة في قطاع التجزئة بالمملكة حتي سيطرت شركة العزيزية بنده علي أكبر نصيب من سوق أهم الشركات العاملة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية واتحدت بنده مع شركة العزيزية في عام 1994م، وفي أواخر العام 1998م بدأت الشركة نحو خططها التوسعية إقليميا من خلال أكبر صفقة استراتيجية، وفي أخر العام 2008م أنهت مجموعة صافولا صفقة ضخمة تمثل الاستحواذ على جميع المخازن الكبرى داخل المملكة السعودية ولبنان.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية:

يقدم هايبر بنده عروض على منتجاته في الأسواق والتي بدأت في يوم 14 جمادي الثاني والتي تستمر إلى يوم الثلاثاء 20 جمادي الثاني أو حتى نفاذ الكمية كما قرر الهايبر وذلك للاستمتاع بأقوى العروض التي يقدمها الهايبر على جميع أنواع أساسيات المنزل والأسرة:

عرض على بطاطس شيبسي ليز، بسعر 7.95 بدلاً من 14.75.

عرض على مرقة الدجاج ماجي، بسعر 13.50 بدلاً من 17.95 زيادة 16% على العبوة.

جبنه كريم قابلة للدهن بطعم الشيدر المراعي عرض خاص بسعر 18.95.

سكر ناعم / خشن الأسرة 10 كيلو بسعر26095 وعند شرائك 2 كيس بسعر 43.95.

حليب طويل الأجل كامل / قليل الدسم السعودية بسعر 47.95 بدلاً من 58.95.

عروض على اللحوم (مهرجان اللحوم):

مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 22.95.

مكعبات لحم بقري كولومبي سعر الكيلو 23.25.

برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 32.95.

روستو بقري برازيلي سعر الكيلو 36.95.

كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 29.95.

نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 32.95.

عروض على الدجاج (تخفيضات الدجاج):

علبة أفخاذ الدجاج اليوم 450 جرام بسعر5.50 بدلاً من 9.50.

علبة شاورما الدجاج اليوم 400 جرام بسعر 15.95 بدلاً من 19.50.

علبة سمان أسترا 600 جرام بسعر 15.95 بدلاً من 22.75.

علبة أجنحة دجاج طازجة الوطنية 450 جرام بسعر 3.25 بدلاً من 5.50.

عروض علي الأسماك (تحطيم أسعار الأسماك):