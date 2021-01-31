المكون الجبار كلنا بنرمية يخلى البوتاجاز جديد بدون وصفات ولا خلطات بمكون موجود في كل بيت

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عمر شويل - جدة المكون الجبار كلنا بنرمية يخلى البوتاجاز جديد بدون وصفات ولا خلطات، الكثير من السيدات يبحثون عن الوسائل الأكثر فاعلية والأقل مجهودا والأسهل في إزالة بقايا الطعام والأوساخ من سطح البوتاجاز بحيث تكون بعيدة عن المواد المكلفة والمضرة للجلد فتابعوا معنا كيفية استخدام مكون واحد فقط دون أي تكاليف عالية في الحصول على النظافة العالية وإزالة جميع ما يلتصق بسطح البوتاجاز من بقايا طعام وغيرة.

قشر الليمون المكون الجبار كلنا بنرمية يخلى البوتاجاز جديد

وضع قشور الليمون في إناء به ماء مغلي.

وضع أجزاء البوتاجاز صغيرة الحجم.

وضع ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من ملح الليمون.

تركه للغليان لمدة ربع ساعة.

ثم غسل القطع بقطعة سلك نلاحظ إزالة الدهون والبقايا اللاصقة بكل سهولة.

يتم وضع ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبار من ملح الليمون، وربع كأس من خل الطعام، وربع فنجان من سائل غسيل الأطباق.

يوزع الخليط على سطح البوتاجاز والحوامل الحديدية وتركه لمدة نصف ساعة.

يتم غسلة بالقطعة الإسفنجية بكل سهولة.

قشر البيض لتلميع وتنظيف البوتاجاز

وضع القطع الصغيرة من البوتاجاز في إناء به ماء مغلي.

يتم طحن كمية من قشور البيض ووضع مقدار ملعقتين طعام كبار منه في الماء.

وضع بعض من قشور الليمون.

ربع كأس من خل الطعام.

ترك الخليط للغليان لمدة ربع ساعة.

تنظيف القطع الصغيرة بقطعة من السلك المخصص لغسل الأطباق نلاحظ تنظيفه بكل سهوله.

وضع ربع كأس ماء في إناء آخر مع ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من سائل تنظيف الأطباق، وعصر ليمونة كبيرة، وملعقة طعام كبيرة من طحين قشور البيض.

يوزع الخليط على سطح البوتاجاز والحوامل الحديدية وتركها لمدة نصف ساعة.

يتم تنظيفها بقطعة إسفنجية وشطفه بكل سهولة.

من أكثر الأشياء استخداما في المنزل هي البوتاجاز لذا تحرص السيدات على نظافته المستمرة فإذا كنت تريدين نظافته بكل سهولة لا تترددي في استخدام هذه الوصفات البسيطة للحصول على أفضل النتائج.