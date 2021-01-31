نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية لمدة 3 أيام وتخفيضات Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية لمدة 3 أيام، وبها تجدون أوفر العروض، فأسعار الإلكترونيات تبدأ من 5 ريال سعودي في بنده، وخصومات لا تقاوم على شاشات تلفزيون Skyworth، بالإضافة إلى تخفيضات على جوال ايفون iphone، وخصومات كبرى على الأجهزة المنزلية، وكل ذلك مستمر لفترة محدودة حتى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، الذي يوافق يوم 20 جمادي الثاني 1442هـ.

عروض بنده

عروض بنده السعودية الخاصة لمدة 3 أيام تشمل شاشات تلفزيون بأحجام مختلفة من Skyworth، وخصومات كبرى على أسعارها.

عرض شاشة تلفزيون Skyworth، اندرويد، 65 بوصة، 4K UHD، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي.

عرض خاص على شاشة تلفزيون Skyworth، اندرويد، 55 بوصة، 4K UHD، بسعر 1469 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

عرض خاص على شاشة تلفزيون Sktworth Google، اندرويد 10، 4K UHD، HDR، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

عروض بنده للجوالات

إليكم أجدد عروض بندة على جوالات ايفون 12 وجوال ايفون 12 برو ماكس، وتتوافر جوالات ايفون 12 بإمكانيات عالية، ومواصفات رائعة نعرضها لكم بالتفصيل في النقاط القادمة.

جوال ابل iphone 12 Pro Max، به مكان لشريحة اتصال واحدة، 6.7 بوصة، 5G، سعة 128 جيجا، متوافر باللون الأزرق، الأبيض، الرمادي، الذهبي، بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال ابل iphone 12، به مكان لشريحة اتصال واحدة، 6.1 بوصة، 5G، سعة 64 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي، وسعة 128 جيجا بسعر 3749 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

عروض بنده الكترونيات مغرية للغاية وبأفضل الأسعار، وتشمل عروض الالكترونيات كابلات، سماعات، أساور رياضية في عروض بنده الموفرة.