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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو، عروض المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو حصرية ومتنوعة على تشكيلة رائعة من أجهزة العناية بالملابس، ومنها أجهزة الكاويات البخارية من أكبر الشركات المنتجة على مستوى العالم وهي شركة فيليبس المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، توفر أسواق ساكو هذه الكاويات بمختلف أشكالها العمودية منها واليدوية بتخفيضات تصل حتى أربعين بالمائة كل العروض متوافرة بجميع فروع ساكو داخل المملكة العربية السعودية اغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية.
عروض ساكو
عروض ضخمة على كاويات الملابس من أَسواق ساكو
- الصنف مكواة بخارية من إنتاج شركة فيليبس، رقم الموديل 51091، قوة ألفين واط، ثمن المكواة الحالي(69.75)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(119.75)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 42٪.
- الصنف مكواة بخارية عمودية من إنتاج شركة فيليبس، رقم الموديل 50832، قوة 160 واط، ثمن المكواة الحالي(279) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(319.75) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض أربعين ريال سعودي، وبخصم 13٪.
خصومات ساكو
اقوى الخصومات و تخفيضات ساكو علي المكواة البخارية من انتاج شركة فيليبس
- الصنف مكواة بخارية من إنتاج شركة فيليبس، رقم الموديل 50833، سعة 2.4 لتر، قوة 2300 واط، ثمن المكواة الحالي(129.75) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(179.75) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، وتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 23٪.
تخفيضات ساكو
عروض ساكو على المكواة اليدوية تخفيضات وخصومات هائلة من هايبر ماركت ساكو
- الصنف مكواة بخارية يدوية من إنتاج شركة فيليبس، رقم الموديل 52756، قوة ألف واط، ثمن المكواة الحالي(179.75) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(219.75) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، وتخفيض أربعين ريال سعودي، وبخصم 19٪.
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