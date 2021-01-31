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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير الكبير من الثلاجة العالمية العروض الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التوفير الكبير من الثلاجة العالمية وأفضل العروض الأسبوعية على المقاضي والاحتياجات الأسرية بكافة أنواعها، ونبدأها بحلواني مربي متنوع 400 جم ب 6.95 ريال، لولوه ارز بسمتي كلاسيك 10 كيلو ب 61.95 ريال، حلواني حلاوة سادة 250 جم ب 6.95 ريال، ابو قوس حليب مبخر 170 جم ب 9.95 ريال، قووي مايونيز ب 11.50 ريال، نادك جبن أزرق 2 حبة ب 18.95 ريال، المراعي حليب كامل ب 37.95 ريال، بيرت شامبو شعر 600 مل ب 10.50 ريال، الأهرام أرز مصري 5 كيلو ب 18.95 ريال، ربيع شاي إكسبرس 150 كيس ب 16.95 ريال، أنكور حليب مجفف 1.8 كيلو ب 49.90 ريال.
عروض التوفير الكبير من الثلاجة العالمية العروض الأسبوعية
برجر بقري 1.344 جم ب 26.90 ريال، بطاطس مقلية أكثر قرمشة ب 9.95 ريال، بامية زيرو 400 جم ب 7.50 ريال، ملخية مفرومة 400 جم ب 4.50 ريال، اليوم دجاج متبل كامل حارة ب 15 ريال، قوانص وقلوب وزن 300 جم ب 5.45 ريال، اليوم كبدة دجاج 400 جم ب 5.95 ريال، اليوم فيلية دجاج 450 جم ب 18.80 ريال، اليوم أجنحة دجاج 900 جم ب 9.40 ريال.
عروض التوفير الثلاجة العالمية على المجمدات
النخبة برجر دجاج ب 16 ريال، النخبة برجر غنم ب 18 ريال، النخبة مفروم بقري ب 2.50 ريال، النخبة نقانق بقري ب 3 ريال، النخبة كرات اللحم كفتة كيلو ب 16 ريال، لحم بدون عظم جاموس فخد العجل ب 18.25 ريال، رضوي درام ستيك دجاج 450 جم ب 5.30 ريال، النخبة بطاطس مبهرة ويدجز 2.5 كيلو ب 17.25 ريال، سمك حليب ب 6.50 ريال، أوروسا دجاج ب 97.95 ريال، فخد عجل بدون عظم نيوزلندي ب 27.95 ريال.
عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية
جنا الراقي جبنة مثلثات 8 قطع ب 1.50 ريال، تيجا جبنة مثلثات 24 قطعة ب 4.30 ريال، الذوق جبنة كريم ب 12.95 ريال، رؤية سمن نباتي لتر ب 13.50 ريال، رؤية قشطة كيلو ب 11.95 ريال، روية مارجرين 900 جم ب 15.95 ريال، رؤية لبنة ب 13.50 ريال، المراعي زبادي طازج 2 كيلو ب 11.50 ريال، وايت بيرل لبنة تركي 200 جم ب 2.90 ريال، رؤية عصير تفاح لتر ونص ب 3.90 ريال، جارسينوز كاكاو بون كوكيز ب 10.95 ريال، موكيت كوكيز سيليكشن ب 8.95 ريال.
العروض الأسبوعية بالسعودية
شكو جريب متنوع ب 4.95 ريال، غندور يمامة كيك 12 حبة ب 5.30 ريال، غندور يمامة دونات 12 حبة ب 10.50 ريال، غندور بسكويت شاي ب 8.50 ريال، بروتنو كوكيز ناعم 4 ب 6.30 ريال، تيفاني شونكو شوكو شبيز كوكيز ب 9.95 ريال، ماكين كيك متنوع ب 17.95 ريال، ديمة معمول بالتمر 16 حبة ب 4.95 ريال.
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