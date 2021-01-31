نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70% لمدة 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق اكسترا توفر إكسترا العلامات التجارية الرائدة في العالم وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة واتصالات تكنولوجيا المعلومات والكاميرات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، مجموعة المنتجات مدعومة بخدمة شاملة لما بعد البيع، مثل الضمان الممتد والتوصيل المجاني إلى الباب وتركيب تكييف الهواء. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على أجهزة المطبخ وخصومات تصل إلى 50٪: تخفيضات اكسترا خصم خاص على ديلونجي صانعة قهوة، 1000 وات، 1.25 لتر، 10 أكواب، خصم 14.61٪ مقابل سعر 409 ريال سعودي بدلاً من 479 ريال سعودي وهناك استرجاع نقدي بقيمة 41 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 368 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا فقط من أسواق اكسترا فيليبس، مقلاة بدون زيت، 1.4 كيلو، أسود / نحاسي، فقط بسعر 1639 ريال سعودي وهناك استرجاع نقدي بقيمة 164 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 1475 ريال سعودي.

كلاس برو، عجانة، 4.5 لتر، 1000 واط

استرجاع نقدي، خصم 50٪ بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 998 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 100 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على ديلونجي مطحنة بن 120جرام، فقط مقابل 299 ريال سعودي وهناك استرجاع نقدي بقيمة 60 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 239 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية فيليبس، خلاط، 450 وات، 1 لتر، أسود، خصم 19.13٪ مقابل سعر 169 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي وهناك استرجاع نقدي بقيمة 34 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 135 ريال سعودي.

خصومات اكسترا برنسيس غلاية 1.7 لتر, 2150 وات ستانلس، بخصم 34.17٪ فقط بسعر 104 ريال سعودي بدلاً من 158 ريال سعودي وهناك استرجاع نقدي بقيمة 21 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 83 ريال سعودي.

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