نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والشاشات بخصومات تصل إلى 52% لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والشاشات بخصومات هائلة لفترة محدودة على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والشاشات الحديثة، حيث تقدم مكتبة جرير تخفيضات كبرى على معروضاتها من جوالات تصل إلى 46%، و52% على الشاشات السمارت الحديثة،

عروض جرير للجوالات والشاشات بخصومات تصل إلى 52% لفترة محدودة

في التالي نعرض لكم عروض جرير للجوالات والشاشات من مختلف الماركات الشهيرة، والعروض تتضمن شركات كبرى مثل ابل، وسامسونج، وهواوي، وتي سي ال، وسكاي وورث، وهاير، والخصومات مستمرة لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، فسارعو في إغتنام الفرصة.

عروض جرير للجوالات

جوال سامسونج جالكسي ايه 21، سعة 64 جيجابايت، بسعر 699 بدلًا من 819 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3×2020، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 649 بدلًا من 749 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 ايه، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 بدلًا من 769 ريال سعودي.

جوال هواوي ميت 40 برو، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي.

جوال اوبو رينو 4، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 2599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

جوال هونر ايه 9، الجيل الرابع، سعة 64 جيجابايت، بسعر 549 بدلًا من 605 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشات

تلفزيون تي سي ال 40 بوصة، بسعر 699 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي ال 55 بوصة، بسعر 1099 بدلًا من 2109 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي ال 65 بوصة، بسعر 3199 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي ال 85 بوصة، بسعر 9499 بدلًا من 10959 ريال سعودي.

تلفزيون هاير 75 بوصة، بسعر 4199 بدلًا من 8149 ريال سعودي.

تلفزيون هاير 43 بوصة، بسعر 949 بدلًا من 1549 ريال سعودي.

تلفزيون هايسنس 49 بوصة، بسعر 1349 بدلًا من 1699 ريال سعودي.

تلفزيون هايسنس 75 بوصة، بسعر 3999 ريال سعودي.

تلفزيون سوني 55 بوصة، بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث 43 بوصة، بسعر 1049 بدلًا من 1399 ريال سعودي.

عرضنا لكم أحدث عروض جرير للجوالات والشاشات الذكية على هواتف ابل ايفون، وسامسونج، وهواوي، وكذلك شاشات بخصومات كبيرة من كبرى شركات التكنولوجيا، والأسعار المعلنة فس السابق جميعها لفترة محدودة وفقًا لم أعلنه موقع مكتبة جرير السعودية.