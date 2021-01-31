نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو اليوم الأحساء من 31 يناير حتى 2 فبراير 2021 أيام كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض شركة نستو اليوم بخصومات وتخفيضات هائله علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع انواع الفواكه والخضروات مثل مانجو كيني،وتفاح رويال،وفلفل بارد حزمة عائلية،وبرتقال سرة،وصندوق فراولة،وليمون كبير،وطماطم صندوق،وخيار صندوق،وجزر نوامي،وبطاطس حلوة صندوق،ويتوفر ايضا الميزان الذهبي زيت دوار الشمس،وابو خروف ارز بسمتي بنجاني،والكبوس مسحوق الشاي،وندي حليب كامل،وكيس بصل صغير،والقصيم مياه، وبرديكس دجاج،ويوجد ايضا جميع الاجهزة الكهربائيه مثل كوب عصير،وطقم للشاي زجاج،ومضخة مياه يدويه،ورويال برنس ترمس،وسكين تقطيع من رويال برنس،واشتراك بطاريه سيارة،وعلاقة ملابس،ورويال برنس مقلاة الصلصة.

عروض نستو اليوم

تشمل عروض نستو اليوم 31 يناير اقوي التخفيضات الاسبوعية علي كل منتجاتها والتي هي تتكون من جميع انواع الحوم والاسماك مثل لحم بقر بدون عظم بلدي،وزين الجزيرة فيليه دجاج طازج،وكبدة غنم،ولحم عجل بالعظم بلدي،ولحم بقر مفروم،وشرايح لحم بقر هندي،وقطع لحم غنم باكستاني،ولحم بقر بدون عظم باكستاني،ولحم طازج بالعظم بوفالو،وسمك باراموندي،وجمبري طازج،وزين الجزيرة دجاج طازج،ويوجد ايضا جميع انواع المنظفات وادوات العناية بالشعر مثل صانسيلك شامبو،ونيفيا لوشن للجسم منوع،وسافانا سائل لغسل اليدين،وموف كريم،وفاتيكا شامبو للشعر منوع،وبريل سائل لغسيل الصحون،وكلوريكس مبيض ملابس،ونيفيا كريم،وبيبي جوي حفائض،وسافانا صابونة.

اومو مسحوق غسيل منوع 16.95 ريال.

برديكس دجاج 109.95 ريال.

القصيم مياه 5.95 ريال.

ندي حليب كامل 32.95 ريال.

فستق مملح 49.95 ريال.

ابو خروف ارز بسمتي بنجاني 56.95 ريال.

كيس بصل صغير 2.95 ريال.

لحم بقر مفروم 25.95 ريال.

شرائح لحم بقر هندي 29.95 ريال.

قطع لحم غنم باكستاني 40.95ريال.

لحم طازج بالعظم 24.95 ريال.

برتقال سرة 3.95 ريال.

مانجو كيني 5.95 ريال.

ليمون كبير 3.95 ريال.

جزر 2.95 ريال.

قرنبيط 3.95 ريال.

جمبري طازج 20.95 ريال.

بيتزا ايطاليه بالدجاج 14.95 ريال.

بطاطس حلوة صندوق 9.95 ريال.

شكولاتة فيريرو روشيه 34.95 ريال.

سامسو زيت زيتون 39.95 ريال.

ابو علي ارز هندي ابيض طويل 38.95 ريال.

الاسرة سكر ناعم 12.95 ريال.

زيت عافيه 89.95 ريال.

تبارك بطاطس مقليه 11.95 ريال.

الكبير دجاج 8.95 ريال.

انتاج افخاد الدجاج مجمد 3.95 ريال.

امريكانا برجر كبير 21.95 ريال.

نادك كريمة 19.95 ريال.

راني عصير 4.95 ريال.

بوك جبن ابيض قابل للدهن 36.95 ريال.

كرسي من البلاستيك 20.00 ريال.

سله 7.95 ريال.

كوب عصير اليدين 5.95 ريال.

سكين تقطيع 19.95 ريال.

رويال برنس 59.00 ريال.