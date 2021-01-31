نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية 2021 التخفيضات الكبري الآن لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية 2021 والتخفيضات الكبرى التي يقدمها لنا على الدوام سواء من خلال العروض الأسبوعية أو العروض الشهرية ، لكن دائما ما تكون العروض والتخفيضات الكبري في بداية ونهاية العام وفي الجمعة الصفراء الخاصة باكسترا والتي يقدم فيها خصومات وتخفيضات كبري تصل إلى 70% أيضا قام extra بعمل خصومات كبري الآن وتخفيضات من 10 % وحتى 70% على العديد من المنتجات المختلفة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضا المفروشات والتي منها كراسي الاسترخاء المحببة لدى الكثيرون بخصومات 20% وأكثر لفترة محدودة من 27 يناير وحتى 6 فبراير 2021 وذلك بمناسبة مرور 18 عام على افتتاح اكسترا ونقدم لكم الآن عروض العام الـ18.

عروض اكسترا السعودية 2021 عروض الإلكترونيات

قدم لنا اكسترا العديد من العروض والتخفيضات على الجوالات ” عروض وخصومات اكسترا الكبري على الجوالات” وبالطبع لفترة محدودة مع وجود هدايا قيمة مع الهواتف والجوالات المختلفة سواء هواتف الهواوي أو هواتف الآيفون،والآن الكثير من العروض التي يقدمها لنا اكسترا بكافة فروعه في المملكة العربية السعودية على العدي دمن المنتجات بخصومات كبري على كافة المنتجات ولفترة محدودة حتي انتهاء مدة العرض أو حتى نفاذ الكمية الموجودة في الفروع المختلفة بحسب كل فرع والضغط عليه.

شاشة تلفاز 55 بوصة كلاس برو سمارت فائق الوضوح بسعر 1484 ريال سعودي

شاشة تلفاز 58 بوصة سامسونج سمارت فائق الوضوح بسعر 2492 ريال سعودي

شاشة تلفاز 49 بوصة كلاس برو فائق الوضوح بسعر 809 ريال سعودي

شاشة تلفاز 65 بوصة ال جي سمارت فائق الوضوح بسعر 3869 ريال سعودي

كلاس برو غسالة تعبئة علوية 7كيلو بلون أبيض بسعر 799 ريال سعودي

كاندي غسالة تعبئة أمامية 14 كيلو بلون أبيض غسيل وتجفيف واي فاي بسعر 1799 ريال سعودي

فيشر غسالة حوضين 6كيلو جسم بلاستيكي أبيض بسعر 449 ريال سعودي

كلاس برو غسالة تعبئة أمامية 6 كيلو بلون أبيض 8برامج بسعر 879 ريال سعودي

يمكنكم معرفة كافة تفاصيل العروض الجديدة التي تقدمها كافة فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع extra الرسمي والذي يمكنكم الطلب والشراء من خلاله، وأيضا نذكركم بأن كافة العروض والتخفيضات المقدمة بمناسبة مرور ال18 عام ستظل داخل الموقع والفروع لفترة بسيطة حتى اليوم السادس من شهر نوفمبر للعام 2021.