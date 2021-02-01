طريقة تنظيف الأحذية الشمواه و الكوتشي الأبيض بسهولة

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الأحذية البيضاء الشمواه والكوتشي بسهولة والذي يبحث عنه مختلف الأشخاص، وعلى الرغم من رغبة مختلف الفئات في شراء الأحذية البيضاء المختلفة إلا أنهم يبعدون عن فكرة شرائها بسبب سرعة اتساخها وصعوبة تنظيفها، وذلك لكون تلك الفئات من الأحذية الفاتح لونها يصعب العناية بها بالتحديد عند ارتدائها في فصل الخريف والشتاء حيث تكون الأرض طينية بسبب الامطار والاتربة، و التعرف على أسهل طريقة لتنظيف الكوتشي والاحذية الشمواه البيضاء تابع القراءة.

تنظيف الأحذية الشمواه

تعتبر الأحذية الشمواه أكثر الأحذية التي تحتاج عناية خاصة لكونها دوما ما يتعلق بها الاتربة والغبار مما تتسبب في الشكل الوبري لها، وظهورها بشكل متسخ باستمرار، وتعد أسهل الطرق المتبعة في تنظيف الأحذية الشمواه التي يكون الاتساخ فيها بسيط من خلال استخدام فرشاة الأسنان العادية والتي لم يعد لك حاجة باستخدامها في تنظيف أسنانك بعد اليوم، حيث تقوم باستخدام فرشاة الأسنان والمسح على الحذاء الشمواه بترتيب معين لإزالة الاتربة والغبار من عليه.

أما في حالة أن الحذاء كان شديد الاتساخ ويصعب تنظيفه عليك في تلك الحالة اللجوء إلى تلك الطريقة الأخرى في التنظيف وهي بالقيام بتحضير بوعاء عميق به القليل من الخل مع الماء ويتم وضع فرشاة الأسنان به وتنظيف الحذاء به كما بالطريقة الأولى، وتركه ليجف بعدها.

طريقة تنظيف الكوتشى

حاول ان تتجنب غسل الكوتشي بالغسالة لكونه يتسبب في تشقق الكوتشي وتلفه، ولتنظيف الكوتشي الأبيض يمكنك ذلك من خلال استخدام فرشاة الأسنان العادية باستخدام المعجون والقيام بتنظيف الكوتشي مثلما تقوم بتنظيف اسنانك، واترك المعجون على الكوتشي حوالي ربع ساعة، وتقوم بعدها بإزالة المعجون بفوطة نظيفة مع القليل من الماء، و الكوتشي شديد الاتساخ يتم خلط مقدار من الخل مع كربونات الصوديوم و بفرشاة الأسنان يتم دعك الكوتشي ومسحه بعدها بفوطة نظيفة.