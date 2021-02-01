نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جولات زين وطريقة التقسيط خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جولات زين التي تقدمها شركة زين السعودية تهدف إلى المنفعة العامة و راحة المواطن السعودي بتقديم أفضل عروض التقسيط على مدار العام بدون فوائد، بهدف إرضاء جميع الفئات في الحصول على الجوالات دون قيود أو عجز .

عروض جولات زين

تعد شركة زين من أكبر ثلاث شركات الاتصالات الموجودة في السعودية لذلك دائما تسعى للمنافسة وتقديم أفضل الخدمات كالآتي:

●إمكانية شراء أحدث أنواع الهواتف المحمول المتوفرة بالأسواق بالتقسيط المريح وبدون فوائد بالإضافة إلى أن قيمة الهاتف بالتقسيط تعادل قيمته كاش ومن ضمن تلك الأنواع أيفون 11 برو أحدث وأغلى أنواع الهواتف/ سامسونج بجميع إصداراته/اوبو/ هاواوي)

●تحرص شركة زين على إرضاء العميل وفي حالة طلب هاتف معين لم يكن متوفر بالشركة على الفور تسعى زين لتوفيره وإحضاره.

شروط تقسيط جوالات زين

تخضع خطة تقسيط جوالات زين لبعض الشروط والأحكام وهي الآتي:

● الحصول على شريحة خاصة بالعميل تابعة لشركة زين ولا يشترط الاشتراك في باقة أو نظام محدد .

● للحصول على عروض جولات زين يتم التواصل مع خدمة العملاء وطلب الجوال المحدد وبعد الحصول على كافة البيانات والتحقق منها تصدر شركة زين موافقة وموعد تسليم من الفرع الرئيسي.

طريقة تقسيط الجوالات من زين

يعتمد نظام خصم الجوالات من زين على عدة طرق وتسهيلات مختلفة سنذكرها لاختيار الأنسب كالآتي:

● أولاً: يتم خصم القسط من فاتورة الباقة الشهرية كل أول شهر عند الحصول عليها بشكل مباشر.

● ثانياً :يتم الاتفاق على مبلغ شهري رمزي يتم تسديده كل أول شهر بالاتفاق مع العميل والشركة.

●ثالثاً : للحصول على الجوال بسعر الكاش وبدون فوائد تلزم الشركة العميل بالاشتراك في إحدى الباقات التالية (باقة شباب 59 / باقة شباب 140 / باقة شباب/ 199 باقة شباب 299 / باقة شباب 399) وفي حالة عدم الاشتراك في باقات الشباب يتم إضافة فائدة رمزية على القسط الشهري.

في ختام كلامنا عن عروض جولات زين نلاحظ أن شركة زين من افضل شركات الاتصالات التي تقدم عروض ومزايا لعملائها دون التسلل وراء الربح فقط.