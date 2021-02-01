نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير للجوالات بخصومات تصل إلى 70% على جميع الماركات للهواتف 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مكتبة جرير أشهر المكتبات التجارية في المملكة العربية السعودية والتي تتسع المنتجات الخاصة بها لتشمل جميع الأغراض المدرسية وفرع من أقوي الفروع بالمملكة للألعاب المحلية والمستوردة والأثاث لا تعتبر مكتبة جرير مكتبة تقليدية حيث ينتشر أسم جرجير في المملكة في جميع المستلزمات التي يمكن أن تحتاجها ولها مكاتب بعيدة عن التجارة المادية وهي مكاتب الإستثمار المنتشرة في كافة أنحاء السعودية وينطلق علامة جرير خارج حدود السعودية في الدول العربية المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتسعى إدارة جرير للتوسع في جميع دول العالم، تقوم مكتبة جرير بالترفيه عن المواطنين من خلال إطلاق عروض ضخمة على الهواتف لماركات الهواتف المختلفة من سامسونج وآيفون بأنواعه وغيرهم من الهواتف ويمكنك متابعة هذا المقال لمعرفة قيمة العرض وسعر الهاتف داخل العرض.
عروض جرير للجوالات
قامت إدارة مكتبة جرير الشهيرة في المملكة العربية السعودية في جميع الأماكن بإطلاق أقوي العروض للعام الجديد على هواتف المحمول الإصدارات الجديدة التي لم يتم التخفيض من سعرها في أيّ من المنافذ التجارية في السعودية حتى الآن لذلك تعتبر هذه العروض وفي هذه الفترة فرصة للكثير من الأشخاص الراغبين في التجديد من إصدارات الهواتف والتي يمكن أن تصل نسبة العرض على بعض الماركات حتى 70%.
أسعار الجوالات بمكتبة جرير:
- يصل هاتف ماركة أيفون برو ماكس 12 بمساحة تخزين داخلية 512 جيجا متوفر بجميع ألوان الإصدار بسعر 6699 ريال سعودي داخل العرض.
- يصل هاتف ماركة أيفون 12 بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا باللون الأزرق والأبيض بسعر 4550 ريال سعودي داخل العرض.
- يصل هاتف ماركة سامسونج نوت 10 بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا يدعم شبكة الجيل الرابع كما يتوفر ألوان مختلفة للإصدار بسعر 2499 ريال سعودي داخل العرض وتصل قيمة العرض على ماركة سامسونج ما يقارب من 15% من سعر المنتج.
- يصل هاتف ماركة سامسونج زد فولد 2 بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا يدعم شبكة الجيل الخامس متوفر باللون الأسود فقط بسعر 7199 ريال سعودي داخل العرض.
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