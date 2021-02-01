نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وخصومات هائلة مستمرة حتى نفاذ الكمية وجائزة للرابح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية وخصومات هائلة مستمرة إلى 2 فبراير 2021 وحتى نفاذ الكمية، وتقدم بنده لعملائها جائزة لكل من يتسوق من أي أحد فروعها، وبشرط أن يتسوق وينتهي من التسوق قبل الإعلان عن الرابح، والمدة المحددة لاستلام الجائزة وهي قيمة العربة تبدأ من يوم الأربعاء 20 يناير 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 للحصول على الجائزة، ولابد من الذهاب واستلام الجائزة قبل انتهاء الوقت المحدد، وهي حوالى 25% أو 50%، أو 100% من ثمن عربة التسوق، والإعلان عن 20000 رابح لعربة تسوق، وتقدم بنده عروض كثيرة سواء على الأجهزة الإلكترونية، والشاشات ، والمنتجات الغذائية.

عروض بنده الأسبوعية على اللحوم

يقدم هايبر بنده تخفيضاته القوية على كثير من المنتجات مثل اللحوم، والدواجن والأسماك.

عرض كيلو لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو للبرجر البقري البرازيلي، بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري برازيلي، بسعر 36.95 ريال سعودي.

كفتة بقري برازيلي، للكيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي، سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على الدجاج

يقدم هايبر بنده تخفيضات على أسعار الدجاج ، التي يتم تربيتها في المزارع الخاصة بهم، ويتم تربيتها بنسبة 100% على التغذية النباتية، ولا يتم إعطائها مضادات حيوية، لذلك هي أمنة على الصحة.

أفخاذ الدجاج اليوم الطازجة، بوزن 450 جم للعلبة بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي.

علبة شاورما الدجاج اليوم وزن 400 جم، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

علبة سمان أسترا وزن 600 جم، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 22.75 ريال سعودي.

سعر علبة أجنحة دجاج طازجة الوطنية وزن 450 جم، بسعر 3.52 ريال بدلاً من 5.50 ريال سعودي.

مهرجان هايبر بنده الأسبوعية على الأسماك

يقدم هايبر بنده أقوى مهرجان العروض على الأسماك البحرية، بالإضافة إلى طريقة عمل السلمون المشوي بالكريمة بالمقادير والخطوات، وهذا ما تعودنا عليه من بنده.

سعر كيلو الجمبري المطبوخ البحري 60/50 بسعر 27.95 ريال سعودي.

قاروص بحري 1800/100، للكيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.

جمبري مزرعة 50/40، للكيلو بسعر 30.95 ريال سعودي.

جمبري مزرعة 70/60، للكيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف نقوة 40/31، بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو هامور بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو نسره بسعر 9.95 ريال سعودي.

سلمون نرويجي كامل (6/4 كيلو)، للكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

ستيك سلمون نرويجي، سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي.

فيليه سلمون نرويجي، سعر الكيلو 66.95 ريال سعودي.

تخفيضات وخصومات هائلة من هايبر بنده على المعلبات والمنتجات الغذائية

زيت زيتون بكر الراقي (2 لتر)، للحبة بسعر 39.95 ريال بدلاً من 63.50 ريال سعودي.

كريمة الخفق / الطبخ نادك (1 لتر) للحبة بسعر 15.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل / قليل الدسم المراعي (1لتر) 10 + 2، للكرتونه بسعر 38.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

بطاطس شيبس ليز (12*25g)، للعبوة بسعر 7.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي.

مرقة الدجاج ماجي (28*20g)، للحبة بسعر 13.50 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.