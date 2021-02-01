شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع وتخفيضات حتى 49% على البقالة الطازجة لوازم الافطار

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، قصة وملحمة أسواق هايبر بنده السعودية من متجر صغير في الرياض إلى أكبر بائع تجزئة في المملكة العربية السعودية، تأسست أسواق بنده عام 1978 وسرعان ما أصبحت هايبر ماركت بنده واحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، اندمجت بندة مع شركة العزيزية عام 1994 وأصبحت “العزيزية بنده المتحدة”، استحوذت مجموعة صافولا على الشركة لاحقًا في عام 1998، والتي كانت شركة رائدة في بيع المواد الغذائية بالتجزئة وغيرت على الفور نموذج أعمالها. ومن عادة سوق بنده أن تقدم العديد من عروض هايبر بنده الاسبوعية مثل عروض بنده للجوالات، عروض الالكترونيات في هايبر بنده و تخفيضات هايبر بنده، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده و عروض شاشات هايبر بنده، وعروض بنده الطازج. عروض هايبر بنده على منتجات الفطور عروض بنده اليوم رقائق بوبينز، وزن 750 جرام، فقط مقابل 21.95 ريال سعودي.

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