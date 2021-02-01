- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية، تعد أسواق العثيم من أضخم الأسواق من حيث المبيعات بعد أسواق بنده التابعة لمجوعة شركات صافولا، تم تصنيفها من قبل مجلة فوربس الأمريكية في الترتيب رقم 109 في قائمة أقوى 200 شركة داخل الوطن العربي، وصنفت أيضاً في ترتيب رقم 50 من أصل 100 شركة من أقوى الشركات داخل المملكة العربية السعودية، واحتلت الترتيب رقم 3 في قائمة أقوى شركات البيع بالتجزئة داخل الوطن العربي، وتقدر القيمة السوقية للشركة بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وتم تأسيسها علي يد عبدالله العثيم في الحادي والعشرين من مايو عام 1980م برأس مال قيمته 400 ألف ريال سعودي، وهي عبارة شركة مساهمة سعودية.
عروض أسواق العثيم علي الخضروات والفاكهة الطازجة:
تقدم أسواق عبدالله العثيم خصومات هائلة على الخضروات والفاكهة الطازجة كل يوم اثنين في مهرجان الطازج:
- عرض على البطاطس الطازجة بسعر 0.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على الطماطم الطازجة 2 كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عرض على برتقال العصير الطازج بسعر 2.75 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على برتقال أبو صرة الطازج بسعر 2.75 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على الجزر المستورد الطازج بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على البطاطا الحلوة الطازجة 2 كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عرض على الليمون الطازج 2 ربطة بسعر 2.95 ريال سعودي.
- عرض على الليمون الطازج بسعر 4.85 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على الملفوف الأبيض الطازج 2 كيلو بسعر 2.75 ريال سعودي.
- عرض على التفاح الأحمر الطازج بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على التفاح الفوجي الطازج بسعر 4.75 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على عنب أحمر كبير طازج بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض علي الأفكادو الطازج بسعر 8.50 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على الثوم بسعر 2.45 ريال سعودي للربطة الواحدة.
- عرض على الكيوي الطازج بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على المانجو الإفريقي الطازج بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على تمر تمارا سكري رطب 1 كجم طازج بسعر 11.95 ريال سعودي للعلبة الواحدة.
- عرض على هيل زدني 500 جرام طازج بسعر 62.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.
- عرض على قهوة هرري غامق عربي بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على لحم عجل بلدي طازج بدون عظم بسعر 46.95 ريال سعودي للكيلو.
- عرض على مفروم برازيلي طازج بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق العثيم في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.