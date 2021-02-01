نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية، تعد أسواق العثيم من أضخم الأسواق من حيث المبيعات بعد أسواق بنده التابعة لمجوعة شركات صافولا، تم تصنيفها من قبل مجلة فوربس الأمريكية في الترتيب رقم 109 في قائمة أقوى 200 شركة داخل الوطن العربي، وصنفت أيضاً في ترتيب رقم 50 من أصل 100 شركة من أقوى الشركات داخل المملكة العربية السعودية، واحتلت الترتيب رقم 3 في قائمة أقوى شركات البيع بالتجزئة داخل الوطن العربي، وتقدر القيمة السوقية للشركة بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وتم تأسيسها علي يد عبدالله العثيم في الحادي والعشرين من مايو عام 1980م برأس مال قيمته 400 ألف ريال سعودي، وهي عبارة شركة مساهمة سعودية.

عروض أسواق العثيم علي الخضروات والفاكهة الطازجة:

تقدم أسواق عبدالله العثيم خصومات هائلة على الخضروات والفاكهة الطازجة كل يوم اثنين في مهرجان الطازج: