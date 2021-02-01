نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بيم اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بيم اليوم الجمعة من العروض المنتظرة التي دائما ما ينتظرها عدد كبير من عملاء بيم ماركت في مصر حيث يوفر بيم ماركت الكثير من العروض المميزة على كافة المنتجات بشكل أسبوعي حتى يستطيع جميع عملاءه من الاستفادة من كافة هذه العروض والحصول على أقوى الخصومات وجميع عروض بيم تتوفر لمدة يوم واحد فقط وهذه العروض متوفرة يوم الجمعة والموفق 5 فبرابر 2021 وتستمر حتى نفاد الكمية وتشمل هذه العروض كافة المنتجات الطازجة التي يحتاجها المنزل.

عروض بيم اليوم الجمعة

توفر عروض بيم اليوم رايب طبيعي ليمون نعناع لاكتيل بسعر 4.25 جنية بدلاً من 4.75 جنية.

مشروب زبادي خوخ فراولة لاكتيل بسعر 6.95 جنية بدلاً من 7.95 جنية.

من ضمن عروض بيم اليوم الجمعة رايب لاكتيل بسعر 6.95 جنية بدلاً من 8.25 جنية.

توفر بيم ماركت لبن طازج كامل الدسم لاكتيل واحد لتر بسعر 15.95 جنية بدلاً من 17.95 جنية.

يمكنك الحصول على مشروب زبادي خوخ – فراولة بسعر 3.95 جنية بدلاً من 4.95 جنية.

من ضمن عروض بيم المميزة هو وجود زبادي طبيعي لاكتيل بسعر 2.75 جنية بدلاً من 3.25 جنية.

زبادي فواكه متنوعة فراولة – خوخ – توت بسعر 3.25 جنية بدلاً من 3.75 جنية.

يمكنك الحصول على زبادي طبيعي نستلة 6 قطع بسعر 13.95 جنية بدلاً من 15.95 جنية.

توفر بيم ماركت مصر 6 قطع زبادي طبيعي لايت لاكتيل بسعر 13.95 جنية بدلاً من 15.95 جنية.

زبادي طبيعي نستلة بيور بسعر 3.75 جنية بدلاً من 4.75 جنية وزبادي طبيعي لاكتيل بسعر 3.75 جنية بدلاً من 4.75 جنية.

يمكنك الحصول على زبادي 12 قطعة لاكتيل مع 6 بطعم الفراولة بسعر 19.95 جنية بدلاً من 24.95 جنية.

كانت هذه جميع عروض بيم علي الزبادي الطبيعي والزبادي الفاكهة الطازجة والسارية لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021.