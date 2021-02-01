شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 70% ألحق الخصومات بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 70% ألحق الخصومات بسرعة التخفيضات الهائلة المقدمة من متجر بنده يعتبر متجر بنده من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً مختلفة على المنتجات الغذائية سواء كان الفواكه أو الخضروات أو الألبان أو اللحوم، وفي هذا المقال سوف نستعرض سوياً العروض المقدمة من متجر بنده لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على السلع الغذائية: تخفيضات بنده بلغ سعر جبنة ماك دوبل كريم إلى 11.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده وصل سعر شراب شعير بيكس إلى 25.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 51.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر شامبو رجالي كليز إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 64 ريال سعودي.

بلغ سعر شامبو رجالي كليز إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 64 ريال سعودي. سعر مسحوق غسيل أريال بلغ 99.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 229.90 ريال سعودي.

أرز مزة سيلا بلغ سعره 38.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 66.90 ريال سعودي.

وصل سعر أنصاف صدور دجاج بلا عظم إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 31.90 ريال سعودي.

بلغ سعر تنزيلات بنده طحين فاخر كويني إلى 11.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأخيرة تنزيلات بنده على جبنة مصرية رومي جرين وصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما وصل سعرها قبل العرض إلى 44.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر جبن أبيض حلواني إخوان إلى 21.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 28.95 ريال سعودي.

بلغ سعر جبن أبيض حلواني إخوان إلى 21.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 28.95 ريال سعودي. خصومات بنده جبن أبيض دوبل كريم بلغ سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده لبنة تركية وصل سعرها إلى 18.95 ريال سعودي.

مرتديلا سنيورة بقري سادة وصل سعرها إلى 20.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 34.50 ريال سعودي.

سعر المخلل المشكل اليوناني بلغ 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.75 ريال سعودي.

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